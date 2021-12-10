Елизавета II начала процесс передачи власти принцу Чарльзу, – королевский историк

Принц Чарльз должен был взойти на престол после смерти своей матери, однако ухудшение состояния здоровья королевы Великобритании изменило эти планы.

В связи с ухудшением состояния здоровья королевы Елизаветы II в Букингемском дворце начали разрабатывать план по передаче власти принцу Чарльзу, первому в очереди на престол после смерти монарха. Об этом со ссылкой на слова королевского историка, доктора почетного научного сотрудника Центра изучения современной монархии при Университете Ройял Холлоуэй Эда Оуэнса сообщает Express.

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Ранее считалось, что 73-летний первенец королевы, который является самым старым наследником престола в британской истории, не взойдет на трон до смерти матери, однако теперь риторика поменялась. После того, как Елизавета II вынуждена была отменить ряд важных мероприятий и встреч, вопрос о ее преемнике становится все острее.

Британцы обеспокоены не только здоровьем королевы, но и тем, то будет с монархией в конце ее правления, и что станет с монаршей семьей после ухода из жизни Елизаветы II.

[ + – ] Елизавета II Фото: Getty Images

Доктор Эд Оуэнс утверждает, что "переход власти" к следующему правителю уже идет, и что кризиса можно будет избежать благодаря подготовительной работе, которая сейчас проводится внутри "Фирмы" (так в Великобритании называют королевскую семью).

"Последние пару лет средства массовой информации были заняты подготовкой некрологов для королевы Елизаветы II, что является обычным явлением для очень известных людей ее возраста. Учитывая недавние опасения по поводу здоровья королевы, газеты и телеканалы будут готовиться к неизбежному и новому правлению, когда оно придет. Королевская семья не попадет в кризис, когда королева умрет. Символическая передача власти Чарльзу уже началась. Я думаю, что они потратили много времени, подчеркивая переходный период и переориентируя символическую роль монархии вокруг будущего короля", – отметил он.

По его словам, в последнее время принц Уэльский неоднократно являлся номинальным главой монархи.

"Он играет гораздо более заметную роль, часто заменяя свою мать на официальных и общественных мероприятиях", – объяснил историк.

Чарльз все больше курировал повседневные дела монархии в последние два-три года, но cейчас из-за того, что королева отдыхала по совету своего врача, он появлялся и на тех мероприятиях, которыми раньше занималась только королева. Среди таковых, говорит Оуэнс, – встречи в Букингемском дворце и вручение почестей и наград.

Чарльз также станет преемником королевы в других делах, касающихся короны, в том числе в геополитическом контексте. Когда он взойдет на трон, то также станет главой Содружества наций. В 2018 году состоялась встреча, где будущий король получил одобрение на преемственность своей матери от разных глав правительств Содружества.

Напомним, что здоровье королевы начало серьезно тревожить общественность еще в сентябре. В октябре она провела ночь в больнице, а на публике ее несколько раз ее видели с тростью. Более того, врачи запретили Елизавете II верховую езду и употребление любимого алкогольного напитка перед сном. Тем не менее, монарх не отказывает себе в удовольствии поездить за рулем авто.

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