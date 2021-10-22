Елизавета II провела ночь в больнице и отменила первый рабочий визит за 15 лет

Королева Великобритании планировала принять участие в церковной службе в Северной Ирландии, но врачи настояли на ее госпитализации.

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Букингемский дворец в свою очередь сообщил, что медики рекомендовали ей отдохнуть. При этом представительство монарха заверило, что недуг Елизаветы не связан с коронавирусом. Об этом со ссылкой на заявление дворца сообщает агентство Reuters.

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"Следуя совету медиков отдохнуть в течение нескольких дней, королева поступила в больницу в среду (20 октября) днем для проведения предварительных обследований, (после чего) вернулась сегодня (в четверг, 21 октября) в обед в Виндзорский замок и остается в хорошем расположении духа", — говорится в заявлении.

В четверг королева планировала посетить церковную службу в Арме, посвященную 100-летию раздела Ирландии и основания Северной Ирландии, однако была вынуждена отменить этот визит по рекомендации медперсонала. По данным The Sun, это первый случай за 15 лет, когда монарх отменила официальный визит.

Журналисты со ссылкой на источник добавили, что королева находилась в больнице "по практическим причинам". Также собеседник добавил, что в четверг днем Елизавета II вернулась за свой рабочий стол и выполняла "некоторые несложные обязанности".

Издание напомнило, что перед этим, во вторник, 19 октября, Елизавета провела прием для бизнесменов-миллиардеров, таких как сооснователь Microsoft Билл Гейтс, в Виндзорском замке, после того, как премьер-министр Борис Джонсон организовал конференцию по инвестициям в зеленую энергетику. В тот день монарх была в добром здравии и счастливо улыбалась, встречая гостей, сообщает агентство.

В этом году Елизавете II исполнилось 95 лет, а в следующем она отпразднует 70 лет на королевском троне. Журналисты напомнили, что последний раз она провела ночь в больнице еще в 2013 году, когда монарх страдала от симптомов гастроэнтерита (воспаления кишечника). В 2018 году королева перенесла успешную операцию по лечению глазной катаракты, а в 2003 году — операцию на колене.

При этом ранее в этом месяце Елизавету впервые, за исключением времени после операции на колене, увидели с тростью на публике, когда она прибыла на службу в Вестминстерское аббатство в Лондоне.

Напомним, в апреле этого года скончался 99-летний супруг королевы принц Филипп.