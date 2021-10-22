Єлизавета II провела ніч у лікарні та скасувала перший робочий візит за 15 років

Королева Великобританії планувала взяти участь у церковній службі в Північній Ірландії, але лікарі наполягли на її госпіталізації.

Королева Великобританії Єлизавета II провела ніч у лікарні. Букінгемський палац у свою чергу повідомив, що медики рекомендували їй відпочити. При цьому представництво монарха запевнило, що недуга Єлизавети не пов'язана з коронавірусом. Про це з посиланням на заяву палацу повідомляє агентство Reuters.

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"Дотримуючись поради медиків відпочити протягом декількох днів, королева потрапила в лікарню в середу (20 жовтня) вдень для проведення попередніх обстежень, (після чого) повернулася сьогодні (у четвер, 21 жовтня) в обід у Віндзорський замок і залишається в хорошому настрої", — йдеться в заяві.

У четвер королева планувала відвідати церковну службу в Армі, присвячену 100-річчю поділу Ірландії й утворенню Північної Ірландії, проте була змушена скасувати цей візит за рекомендацією медперсоналу. За даними The Sun, це перший випадок за 15 років, коли монарх скасувала офіційний візит.

Журналісти з посиланням на джерело додали, що королева перебувала в лікарні "з практичних причин". Також співрозмовник додав, що в четвер удень Єлизавета II повернулася за свій робочий стіл і виконувала "деякі нескладні обов'язки".

Видання нагадало, що перед цим, у вівторок, 19 жовтня, Єлизавета провела прийом для бізнесменів-мільярдерів, таких як співзасновник Microsoft Білл Гейтс, у Віндзорському замку після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон організував конференцію з інвестицій у зелену енергетику. У той день монарх була в доброму здоров'ї та щасливо посміхалася, зустрічаючи гостей, повідомляє агентство.

Цього року Єлизаветі II виповнилося 95 років, а в наступному вона відсвяткує 70 років на королівському троні. Журналісти нагадали, що востаннє вона провела ніч у лікарні ще у 2013 році, коли монарх страждала від симптомів гастроентериту (запалення кишківника). У 2018 році королева перенесла успішну операцію з лікування очної катаракти, а у 2003 році — операцію на коліні.

При цьому раніше цього місяця Єлизавету вперше, за винятком часу після операції на коліні, побачили з тростиною на публіці, коли вона прибула на службу у Вестмінстерське абатство в Лондоні.

Нагадаємо, у квітні цього року помер 99-річний чоловік королеви принц Філіп.