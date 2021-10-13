95-річна королева Єлизавета вперше з'явилася на публіці з тростиною

Раніше монарх уже використовувала тростину двічі, але тоді їй робили операцію на коліні.

Королева Великобританії Єлизавета ІІ вперше з'явилася на публіці з тростиною в свої 95 років. Вона відвідала церковну службу у Вестмінстерському абатстві разом зі своєю дочкою принцесою Анною. Про це пише Daily Mail.

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Раніше монарх уже використовувала тростину двічі: в 2003 і 2004 рр., але тоді в неї була на це причина — їй робили операцію на коліні. Зараз Єлизавета використовувала тростину, як висловилися королівські журналісти "для комфорту".

Причому марку телескопічної тростини з дерев'яною ручкою розпізнати не вдалося, але вона була та ж сама, що й у 2004 році — проста й елегантна. Тоді королева, хоч і перенесла операцію на коліні, але повинна була з'явитися на публіці. У Саутгемптоні спускали на воду круїзний лайнер Queen Mary 2.

Фото: Getty Images

Експерт із тростин, Пол Сіммондс, заявив, що новий аксесуар королеви скоріше нагадує спортивну тростину для прогулянок, ніж традиційну і належної підтримки надати не може. Якщо на неї занадто сильно спертися, то тростина просто складеться, як телескоп. "Шкода, що вона не звернулася до мене, у мене є ідеальні тростини, які поєднуються з її нарядом", — поскаржився пан Сіммондс.

Ймовірно, королева вирішила скористатися тростиною, тому що біля Вестмінстерського абатства тротуар вимощений нерівною бруківкою, а пересуватися по ньому не занадто комфортно. Навіть у зручних туфлях на низькому каблуці бренду Rayne, який з 1936 року поставляє взуття для членів королівської сім'ї.

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Також монарх скористалася більш коротким шляхом в абатство: увійшла до церкви через Двір Поетів, що змусило журналістів говорити про те, що королева погано почувається.

Але на службі вона поводилася як завжди: спілкувалася з прихожанами, священиком і виглядала цілком бадьоро. На запит ЗМІ про стан здоров'я монарха Букінгемський палац не відповів.