95-летняя королева Елизавета впервые появилась на публике с тростью

Ранее монарх уже использовала трость дважды, но тогда ей делали операцию на колене

Королева Великобритании Елизавета ІІ впервые появилась на публике с тростью в свои 95 лет. Она посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве вместе со своей дочерью принцессой Анной. Об этом пишет Daily Mail.

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Ранее монарх уже использовала трость дважды: в 2003 и 2004 гг., но тогда у нее была на это причина – ей делали операцию на колене. Сейчас Елизавета использовала трость, как выразились королевские журналисты "для комфорта".

Причем марку телескопической трости с деревянной ручкой распознать не удалось, но она была та же самая, что и в 2004 году – простая и элегантная. Тогда королева, хоть и перенесла операцию на колене, но должна была появиться на публике. В Саутгемптоне спускали на воду круизный лайнер Queen Mary 2.

Фото: Getty Images

Эксперт по тростям, Пол Симмондс, заявил, что новый аксессуар королевы скорей напоминает спортивную трость для прогулок, чем традиционную и должной поддержки оказать не может. Если на нее слишком сильно опереться, то трость просто сложится, как телескоп. "Жаль, что она не обратилась ко мне, у меня есть идеальные трости, которые сочетаются с ее нарядом", — посетовал мистер Симмондс.

Вероятно, королева решила воспользоваться тростью, потому что у Вестминстерского аббатства тротуар вымощен неровной брусчаткой, а передвигаться по нему не слишком комфортно. Даже в удобных туфлях на низком каблуке бренда Rayne, который с 1936 года поставляет обувь для членов королевской семьи.

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Также монарх воспользовалась более коротким путем в аббатство: вошла в церковь через Двор Поэтов, что заставило журналистов говорить о том, что королева неважно себя чувствует.

Но на службе она была вела себя как обычно: общалась с прихожанами, священником и выглядела вполне бодро. На запрос СМИ о состоянии здоровья монарха Букингемский дворец не ответил.