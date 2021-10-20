Єлизавета II потиснула руку Біллу Гейтсу (відео)

Королева організувала прийом на честь учасників Всесвітнього інвестиційного саміту.

95-річна королева Великобританії Єлизавета II вперше за довгий час влаштувала прийом у Віндзорському замку, де зібралися відомі підприємці, політики та інші впливові бізнес-лідери, які приїхали на Всесвітній інвестиційний саміт, що проходить у Лондоні. Фото і відео заходу з'явилися на сторінці королеви у Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Незважаючи на підвищений ризик від відвідувань місць з великим скупченням народу, монархиня особисто вийшла привітати гостей, серед яких були бізнесмен та філантроп Білл Гейтс і спецпредставник президента США з питань клімату Джон Керрі, котрі прилетіли із США, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і багато інших. Єлизавета II потиснула руку заокеанським гостям.

Разом з королевою присутніх вітали принц Чарльз та його син, принц Вільям, а також герцог і герцогиня Глостерські. Вони спілкувалися з гостями, жартували і пили вино. Правда, Єлизавета II втрималася від вживання спиртного, оскільки нещодавно лікарі порекомендували їй не робити цього, щоб не нашкодити здоров'ю і у всеозброєнні зустріти свій платиновий ювілей на троні.

"Глобальний інвестиційний саміт проходить напередодні участі королівської родини в заходах у Глазго, присвячених конференції ООН зі зміни клімату COP26 в листопаді. Він покликаний продемонструвати кращі британські інновації та підкреслити роль Великобританії в зелених інвестиціях і чистих технологіях", — повідомляється в королівському акаунті в соцмережі.

Зазначимо, що до гостей монархиня вийшла без тростини, з якою її декількома днями раніше помітили на прогулянці.