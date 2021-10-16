95-летнюю Елизавету II попросили бросить пить

Инсайдеры из Букингемского дворца говорят, что глава британского престола по вечерам любит употреблять шампанское и мартини. Медики обеспокоились негативным влиянием спиртного на здоровье монарха.

Королева Великобритании Елизавета II, которой в апреле 2022 года исполнится 96 лет, получила от врачей рекомендацию отказаться от употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на инсайдера в Букингемском дворце.

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По данным издания, медики обосновали свою рекомендацию опасениями за здоровье монарха, в чей рацион обычно входила порция сухого мартини перед ужином и иногда — бокал шампанского перед сном.

По словам бывшего королевского шеф-повара Даррена МакГрейди, работавшего при дворе с 1982 по 1993 год, ранее Елизавета II предпочитала выпивать за ужином "сладкое немецкое вино".

Друг королевской семьи, которого цитирует издание, на условиях анонимности в разговоре с журналистами предположил, что отказ от спиртного не станет для главы монархии серьезной проблемой, поскольку в больших количествах она никогда его не пила.

"Но кажется немного несправедливым, что на этом этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий", — поделился своим мнением инсайдер.

Журналисты напомнили, что родственники Елизаветы II — королева-мать Елизавета Боуз-Лайон и сестра нынешнего монарха — принцесса Маргарет — употребляли алкоголь часто и в достаточно больших количествах. Первая из них предпочитала коктейль из джина и французского аперитива Дюбонне.

[ + – ] Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон (умерла в 2002 году) Фото: royalfamily.news

Что касается принцессы Маргарет, то она, по словам известного в стране шеф-повара, ресторатора и ведущего телевизионных программ Гордона Рамзи, в конце 1990-х годов посетила его ресторан, где на протяжении трех часов пила виски и много курила, из-за чего менять пепельницу приходилось раз в несколько минут.

[ + – ] Принцесса Маргарет (умерла в 2002 году) Фото: royalfamily.news

"Я очень удивился, что в итоге она все-таки попробовала мой фирменный пудинг", — заявил Рамзи.

Фокус ранее писал о том, что королева Великобритании Елизавета ІІ впервые появилась на публике с тростью в свои 95 лет. Она посетила церковную службу в Вестминстерском аббатстве вместе со своей дочерью принцессой Анной. Ранее монарх уже использовала трость дважды, но тогда ей делали операцию на колене.

Напомним также, что учащиеся "Малой академии наук" в оккупированном Крыму получили ответ на письмо, которое до этого отправляли летом королеве Елизавете II. На конверте, которое пришло из королевской канцелярии Елизаветы II, рядом с адресом Севастополь указан в качестве города Российской Федерации.