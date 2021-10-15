Канцелярия Елизаветы II отправила письмо в "российский" Крым (фото)

Письмо королеве написала преподаватель из "Малой академии наук", а в Совфеде РФ инцидент назвали "проявлением мудрости" царствующей особой.

Учащиеся "Малой академии наук" в оккупированном Крыму получили ответ на письмо, которое отправляли летом королеве Елизавете II. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте учебного заведения.

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Письмо в Лондон отправляла преподаватель творческого объединения "Занимательный английский".

На конверте, которое пришло из королевской канцелярии Елизаветы II, рядом с адресом Севастополь указан в качестве города Российской Федерации.

"Королева хочет поблагодарить вас за ваше письмо и любезное послание поддержки. Ее величеству было приятно услышать, как вам нравится обучать ваших учеников английскому языку, и я прилагаю несколько информационных листовок, которые вы, возможно, захотите взять для ознакомления с ними. Королева высоко ценит вашу заботу, проявленную при написании письма, и я еще раз выражаю вам огромную благодарность за ваше письмо", — говорится в письме, которое отправили в оккупированный Крым.

[ + – ] Канцелярия Елизаветы II отправила письмо в оккупированный Крым

В комментариях под публикацией пользователи отметили, что этим письмом Великобритания не признавала принадлежность Крыма к России. Письмо из королевской канцелярии было подписано фрейлиной Елизаветы II и его просто отправили на обратный адрес, указанный на конверте.

В Совфеде РФ уже отреагировали на письмо из королевской канцелярии и заявили, что "царствующая особа проявила мудрость и смогла подняться над геополитическим смогом". По словам сенатора от оккупированного Крыма Ольги Ковитиди, в Букингемском дворце не ошиблись, написав Севастополь в качестве российского города.

"Елизавета II, искренне желавшая, чтобы ее послание крымским детям нашло своих адресатов, оказалась над геополитическим смогом надуманного крымского синдрома. Царствующая особа указала правильный адрес в своем письме детям Крыма: Российская Федерация", — заявила в пропагандистской манере Ольга Ковитиди.

Пресс-служба королевской семьи и МИД Украины официально пока не комментировали письмо от канцелярии Елизаветы II.

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