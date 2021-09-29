Стратегия деоккупации Крыма утверждена Кабмином, — Шмыгаль

Документ станет дорожной картой по возвращению полуострова, и, как отмечает премьер, Украина делает все, чтобы Крым был в мировой повестке дня.

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом в своем Telegram сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр утверждает, что документ станет комплексной дорожной картой по возвращению оккупированного войсками РФ Крыма.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина продолжает сотрудничать со множеством стран, чтобы Крым всегда был в мировой повестке дня.

"Как было отмечено, "Крымская платформа" — это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", — подытожил премьер-министр, комментируя утверждение Стратегии деоккупации Крыма.

В пояснительной записке к Стратегии, которая опубликована на сайте президента, перечислены главные цели документа:

восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанного государственной границы, обеспечение государственного суверенитета Украины;

обеспечение национального единства, стойкости и сплоченности украинского общества и государства Украина;

прекращение использования временно оккупированной территории для деятельности, угрожающей нацбезопасности Украины и/или направленой ​​на подрыв международной безопасности и мира;

определение правовых основ переходного правосудия;

формирование и реализация политики в правовой, социальной, образовательной, информационной, гуманитарной и других сферах по росту и укреплению уровня доверия, обеспечение прав и законных интересов граждан Украины, пострадавших вследствие временной оккупации;

обеспечение устойчивого общественно-политического, гуманитарного и экономического развития Украины в соответствии с определенными принципами внутренней и внешней политики, стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и Организации Североатлантического договора НАТО).

Ранее Фокус сообщал, что СНБО одобрил Стратегию деоккупации Крыма. Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал утверждение документа очевидным сигналом того, что Киев прилагает все усилия для возвращения оккупированной Россией территории.

Также Фокус публиковал первые детали Стратегии деоккупации Крыма и разбирался, как документ позволит вернуть оккупированные территории.