"Стратегия деоккупации Крыма": появились первые детали документа

По словам одного из авторов стратегии, документ содержит ключевые вещи, на которые будет опираться Украина во время реинтеграции АРК.

Руководитель Крымской правозащитной группы "20 февраля" и один из авторов принятой на заседании СНБО "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" Александр Лиев в комментарии изданию "Телеграф" рассказал о якобы главных моментах, которые заложены в документе.

"Документ исторический. В нем обозначены основные государственные цели и приоритетные направления. Цели ожидаемые. Прекращение использования временно оккупированной территории для деятельности, которая угрожает нацбезопасности Украины. Внедрение переходного правосудия. Речь о правовых условиях, в которых будет Крым во время активной фазы возвращения и первое времени после возвращения в Украину", — цитирует Лиева издание.

По словам правозащитника, провести выборы на территории оккупированного полуострова можно будет после полной его интеграции и только по стандартам ОБСЕ. Для интеграции Крыма планируется разработать соответствующее законодательство, которое предусматривает переходные положения.

Также, по словам Лиева, в Стратегии заложили основные принципы, на которые будет опираться Украина в процессе реинтеграции. Помимо очевидных (к примеру, того, что полуостров является неотъемлемой частью Украины), в документе есть и те, которые ранее не озвучивали.

"В частности, Стратегия предусматривает, что мы последовательно противодействуем попыткам легитимизации аннексии. Никак не общаемся с оккупационными администрациями, не признаем проходящие там "референдумы", "выборы" и так далее. Еще один важный принцип, который впервые звучит – приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией. Чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать", — отметил Лиев.

Правозащитник подчеркнул, что, согласно принятому документу, одним из ключевых принципов станет "недопуск ослабления санкций против России" и "постепенное их усиление".

Также Лиев рассказал изданию о ключевом блоке Стратегии, который называется "Приоритетные направления" и состоит из следующих 8 пунктов:

Защита прав и свобод человека. Правовая защита. Экономическая политика. Социальная, гуманитарная и культурная политика. Экологическая политика. Информационная политика. Международное сотрудничество. Политика безопасности.

По словам Лиева, вскоре стратегия якобы станет доступной для общественности.

"А далее Кабмин утвердит план действий и раздаст разным государственным органам. Воплощением Стратегии в жизнь мы с каждым днем будем приближать возвращение Крыма в Украину", — отметил правозащитник.

Александр Лиев — депутат Верховной рады АР Крым пятого созыва, экс-министр туризма АРК (2010-2014), глава "Ассоциации индустрии гостеприимства Украины" и советник министра аграрной политики и продовольствия в Кабмине Арсения Яценюка (2014-2016)

Напомним, 11 марта была принята стратегия деоккупации Крыма и Севастополя. По его словам, это "первый фундаментальный документ" со времен аннексии Крыма. Данилов говорит, что документ разрабатывали в течение года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утвержденную стратегию деоккупации Крыма "историческим документом" и назвал "три кита", на которых будет строиться деоккупация и реинтеграция полуострова: "стратегия, консолидация и синергия".

Недавно глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что план деоккупации Крыма будет представлен на первом саммите Крымской платформы перед Днем независимости Украины. Саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа 2021 года.