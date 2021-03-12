"Стратегія деокупації Криму": з'явилися перші деталі документу

За словами одного з авторів стратегії, документ містить ключові речі, на які спиратиметься Україна під час реінтеграції АРК.

Керівник Кримської правозахисної групи "20 лютого" і один з авторів прийнятої на засіданні РНБО "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь" Олександр Лієв у коментарі виданню "Телеграф" розповів про нібито головні моменти, які закладені в документі.

"Документ історичний. В ньому окреслено основні державні цілі та пріоритетні напрямки. Цілі очікувані. Припинення використання тимчасово окупованої території для діяльності, яка загрожує нацбезпеці України. Впровадження перехідного правосуддя. Йдеться про правові умови, в яких буде Крим під час активної фази повернення і перший час після повернення в Україну", — цитує Лієва видання.

За словами правозахисника, провести вибори на території окупованого півострова можна буде після повної його інтеграції і тільки за стандартами ОБСЄ. Для інтеграції Криму планується розробити відповідне законодавство, яке передбачає перехідні положення.

Також, за словами Лієва, в Стратегії заклали основні принципи, на які спиратиметься Україна у процесі реінтеграції. Крім очевидних (наприклад, того, що півострів є невід'ємною частиною України), в документі є і ті, які раніше не озвучували.

"Зокрема, Стратегія передбачає, що ми послідовно протидіємо спробам легітимізації анексії. Ніяк не спілкуємося з окупаційними адміністраціями, не визнаємо "референдуми", які там відбуваються, "вибори" і так далі. Ще один важливий принцип, який вперше звучить — пріоритетність політико-дипломатичного способу вирішення збройного конфлікту щодо Криму між Україною і Росією. Щоб не було домислів, коли і як ми наступатимемо", — зазначив Лієв.

Правозахисник підкреслив, що, згідно з прийнятим документом, одним з ключових принципів стане "недопуск ослаблення санкцій проти Росії" і "поступове їх посилення".

Також Лієв розповів виданню про ключовий блок Стратегії, який називається "Пріоритетні напрямки" і складається з наступних 8 пунктів:

Захист прав і свобод людини. Правовий захист. Економічна політика. Соціальна, гуманітарна та культурна політика. Екологічна політика. Інформаційна політика. Міжнародна співпраця. Політика безпеки.

За словами Лієва, незабаром стратегія нібито стане доступною для громадськості.

"А далі Кабмін затвердить план дій і роздасть різним державним органам. Втіленням Стратегії в життя ми з кожним днем наближатимемо повернення Криму до України", — зазначив правозахисник.

Олександр Лієв — депутат Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, екс-міністр туризму АРК (2010-2014), голова "Асоціації індустрії гостинності України" і радник міністра аграрної політики і продовольства в Кабміні Арсенія Яценюка (2014-2016)

Нагадаємо, 11 березня прийняли стратегію деокупацію Криму і Севастополя. За його словами, це "перший фундаментальний документ" з часів анексії Криму. Данилов каже, що документ розробляли протягом року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав затверджену стратегію деокупації Криму "історичним документом" і назвав "три кити", на яких будуватиметься деокупація та реінтеграція півострова: "стратегія, консолідація і синергія".

Нещодавно голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що план деокупації Криму буде представлений на першому саміті Кримської платформи перед Днем незалежності України. Саміт Кримської платформи планують провести 23 серпня 2021 року.