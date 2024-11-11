"Це не кордони 1991-го року": Берлінська назвала найкращий сценарій для України у війні (відео)

За словами волонтерки, найкращим сценарієм для України є активна оборона з побудовою укріпленої лінії протяжністю 30–40 кілометрів уздовж усього фронту. А дискусії про можливе визволення Криму і Донбасу через рік варто виключити з публічного простору.

Повне звільнення всіх окупованих територій, включно з Кримом наразі є оптимістичним, але далеким від реальності сценарієм завершення повномасштабного вторгнення Росії. Повернення кордонів 1991 року, навіть за сприятливих умов, займе роки. Про це сказала очільниця волонтерського проєкту Victory drones та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв’ю "Українській правді".

Вона наголосила, що не йдеться про те, що Україна відмовляється від Криму та Донбасу. Однак, на її думку, дискусії про можливе їх визволення протягом найближчого року слід виключити з публічного простору, оскільки це створює хибні очікування.

"Люди без критичного мислення точно почнуть кидатися брудом у коментарях, але найкращий сценарій (як би це зараз десакралізовано не звучало, але треба говорити правду) — це не кордони 1991-го року станом на сьогодні. Про це треба забувати. Це може стати нашою реальністю, але при хорошому прогнозі — це роки. Ми не відмовляємося від своєї землі, не відмовляємося від Криму й Донбасу. Але ми повинні прибрати навіть із суспільної дискусії історію про те, що це має відбутися через рік. Це відбудеться через роки при хорошому прогнозі і при правильній, дуже комплексній підготовці", — заявила волонтерка.

За словами Берлінської, наразі найкращим сценарієм для України є активна оборона з побудовою "ешелонованої, фортифікованої, замінованої смуги" протяжністю 30–40 кілометрів уздовж усього фронту.

Водночас найгіршим сценарієм вона вважає перетворення України на одне з головних полів битви в Третій світовій війні між віссю країн зла і демократичних країн. Берлінська зазначила, що саме це зараз і починає відбуватися.

"Ми стаємо таким масштабним полігоном. І найгірший сценарій, це якщо, з одного боку, країни осі добра вчасно не прокинуться і не усвідомлять, що сюди потрібно давати максимально швидко і якісний ресурс, і, можливо, навіть своїх солдатів. З іншого боку, якщо всередині у нас не буде єдності, консенсусу, ми втратимо бойовий дух, ми будемо деморалізовані. Після цього втратиться управління військами, після цього поступово ми втратимо державність як таку в принципі", — пояснила вона.

Нагадаємо, 9 жовтня командир батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес заявив, що Україна силою не вийде на кордони 1991 року. Він вважає, що росіяни самі віддадуть території, але для цього повинен пройти час.

4 листопада видання Foreign Affairs писало, що наразі немає такої зброї, яка б стала гейм-ченджером і дозволила Україні одночасно захистити те, що вона ще контролює, і звільнити те, що вже непідконтрольне.