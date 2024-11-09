"Крыма больше нет": старший советник Трампа призвал Зеленского видеть мир "реальнее"

Головна мета нової влади США — досягнення миру в Україні та припинення вбивств. Вашингтон не буде концентруватися на поверненні окупованих Росією територій, заявив стратег Республіканської партії Браян Ланза.

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території. Про це заявив в інтерв'ю радіостанції ВВС старший радник Трампа, стратег Республіканської партії Браян Ланза.

Президента України Володимира Зеленського попросять представити версію "реалістичного бачення світу". Якщо він скаже, що мир настане тільки в разі повернення Криму, він покаже свою несерйозність, сказав радник.

"Коли Зеленський говорить про припинення війни і що мир настане тільки після повернення Криму, у нас є такі новини для нього: Криму більше немає", — підкреслив він.

Ланза під час бесіди не згадав окуповані райони на сході України, але чітко вказав на нереальність повернення Криму. Крім того, це не є і метою Сполучених Штатів.

"Якщо повернення Криму є для вас пріоритетом, ви будете надані самі собі", — додав він.

Однак США ніколи не відправляли американських солдатів на війну в Україну, Київ запитує лише військову допомогу для своєї армії. Ланца заявив, що вважає українців "людьми з левовими серцями", але пріоритетом для США є мир і припинення вбивств.

Радник Трампа розкритикував підтримку, яку адміністрація Джо Байдена і європейські країни надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

"Реальність на місцях така, що європейські національні держави і президент Байден не надали Україні можливості та зброю для перемоги в цій війні від самого початку. Вони не зняли обмеження для перемоги України", — підсумував він.

Нагадаємо, помічники Дональда Трампа готують плани заморозки російсько-української війни. Один із варіантів — заклик європейських і британських військ забезпечити буферну зону в 1300 кілометрів між двома країнами.

Багато американців після перемоги Трампа на президентських виборах у США задумалися над переїздом за кордон. Пошукові запити "переїзд до Канади" збільшився на 1270% за добу після закриття виборчих дільниць.