Після перемоги Трампа американці масово гуглять можливість еміграції зі США, — Reuters

Пошуковий запит "переїзд до Канади" зріс на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць у США. Американці побоюються за свою країну і безпеку.

Коли екзит-поли на виборах у США почали вказувати на ймовірність другого президентства Дональда Трампа, багато американців почали шукати вихід у вигляді переїзду за кордон. Про це пише агентство Reuters.

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За даними компанії Google, пошуковий запит "переїзд до Канади" зріс на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць. Аналогічні пошукові запити про переїзд до Нової Зеландії зросли майже на 2000%, а запити щодо Австралії — на 820%.

За словами представника Google, кількість пошукових запитів про еміграцію досягла історичного максимуму для всіх трьох країн.

Прихильники Гарріс втішають один одного на заході Демократичної партії у Вашингтоні Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Image

Пошуковий гігант не наводить абсолютних цифр, але дані з сайту Імміграційної служби Нової Зеландії засвідчили, що 7 листопада на сайті було зареєстровано близько 25 000 нових користувачів зі США порівняно з 1500 за той самий день минулого року.

Імміграційні юристи також завалені питаннями, зазначають журналісти.

"Кожні пів години електронною поштою надходить новий запит", — розповів керуючий партнер найстарішої в Канаді імміграційної юридичної фірми Green and Spiegel Еван Грін.

Як зазначив юрист, хоча більшість американців проголосували за Трампа, деякі люди більше не почуваються комфортно, живучи в такому суспільстві.

Прихильники Трампа радіють у ніч виборів у Палм-Біч, Флорида. Фото: Evan Vucci/AP

У групі"r/AmerExit" на соціальному форумі Reddit, присвяченій тим, хто залишає США, вже сотні людей поділилися пропозиціями про ідеальні напрямки та порадами щодо отримання віз і роботи. Деякі користувачі заявили, що побоюються за свою країну, свою безпеку або і те, і інше після перемоги Трампа.

Нагадаємо, голлівудська актриса Америка Феррера розчарована програшем Камали Гарріс і збирається переїхати до Лондона.

Також Фокус писав, що 20-річна трансгендерна дочка мільярдера Ілона Маска Вівіан Вілсон заявила, що не бачить свого майбутнього в США і планує виїхати з країни.