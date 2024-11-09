После победы Трампа американцы массово гуглят возможность эмиграции из США, — Reuters

Поисковый запрос "переезд в Канаду" вырос на 1270% за 24 часа после закрытия избирательных участков в США. Американцы опасаются за свою страну и безопасность.

Когда экзит-полы на выборах в США начали указывать на вероятность второго президентства Дональда Трампа, многие американцы стали искать выход в виде переезда за границу. Об этом пишет агентство Reuters.

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По данным компании Google, поисковый запрос "переезд в Канаду" вырос на 1270% за 24 часа после закрытия избирательных участков. Аналогичные поисковые запросы о переезде в Новую Зеландию выросли почти на 2000%, а запросы по Австралии — на 820%.

По словам представителя Google, количество поисковых запросов об эмиграции достигло исторического максимума для всех трех стран.

Сторонники Харрис утешают друг друга на мероприятии Демократической партии в Вашингтоне Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Image

Поисковый гигант не приводит абсолютных цифр, но данные с сайта Иммиграционной службы Новой Зеландии показали, что 7 ноября на сайте было зарегистрировано около 25 000 новых пользователей из США по сравнению с 1500 за тот же день в прошлом году.

Иммиграционные юристы также завалены вопросами, отмечают журналисты.

"Каждые полчаса по электронной почте приходит новый запрос", — рассказал управляющий партнер старейшей в Канаде иммиграционной юридической фирмы Green and Spiegel Эван Грин.

Как отметил юрист, хотя большинство американцев проголосовали за Трампа, некоторые люди больше не чувствуют себя комфортно, живя в таком обществе.

Сторонники Трампа ликуют в ночь выборов в Палм-Бич, Флорида. Фото: Evan Vucci/AP

В группе "r/AmerExit" на социальном форуме Reddit, посвященной тем, кто покидает США, уже сотни людей поделились предложениями об идеальных направлениях и советами по получению виз и работы. Некоторые пользователи заявили, что опасаются за свою страну, свою безопасность или и то, и другое после победы Трампа.

Напомним, голливудская актриса Америка Феррера разочарована проигрышем Камалы Харрис и собирается переехать в Лондон.

Также Фокус писал, что 20-летняя трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска Вивиан Уилсон заявила, что не видит своего будущего в США и планирует уехать из страны.