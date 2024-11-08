Опустошена проигрышем: звезда фильма "Барби" покидает США после победы Трампа (фото)

Голливудская актриса Америка Феррера разочарована проигрышем представительницы демократов Камалы Харрис. Она собирается переехать в Лондон.

Голливудская звезда латиноамериканского происхождения, 40-летняя Америка Феррера, решила уехать из США после победы на выборах президента республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

Проигрыш Камалы Харрис укрепил решение политически активной актрисы поменять Америку на Великобританию в поисках "лучших возможностей" для двух ее детей, шестилетнего сына Себастьяна и четырехлетней дочери Люсии.

"Она опустошена тем, что Камала проиграла…" — рассказал изданию источник из окружения актрисы.

В то же время, инсайдеры сообщили, что актриса собирается сохранить свое присутствие в США как для работы, так и для борьбы за права латиноамериканцев и женщин. В Британии же она будет жить ради хорошего образования для детей.

Фото: DiversityComm Magazine

Журнал Hello! сообщил, что актриса была замечена на юго-западе Лондона, в Барнсе, где во время дня открытых дверей проверяла местную частную школу. Отмечается, что Америка Феррера выглядела очень довольной.

"В этой школе учится много детей знаменитостей, поэтому ее дети отлично вписались бы в коллектив", — констатирует издание.

Кто такая Америка Феррера

Америка Феррера родилась 18 апреля 1984 года в Лос-Анджелесе в семье эмигрантов из Гондураса. Уже 13 лет замужем за актером Райаном Уильямсом.

Фото: NBC News

В 2006 году Феррера начала сниматься в телесериале "Отвратительная Бетти", который на протяжении всех 4 сезонов имел высокие рейтинги и принес ей потрясающую славу.

Фото: Digital Spy

В 2023 году актриса снялась в фильме "Барби" вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Сама Феррера активно работает с организацией Voto Latino и выступает в различных программах поощрения латиноамериканцев к голосованию.

Напомним, что 20-летняя трансгендерная дочь техномагната и миллиардера Илона Маска Вивиан Уилсон заявила, что не видит своего будущего в США и планирует уехать из страны.

Также Фокус писал, что 66-летняя американская певица Мадонна была шокирована результатами выборов.