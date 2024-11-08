Спустошена програшем: зірка фільму "Барбі" залишає США після перемоги Трампа (фото)

Голлівудська актриса Америка Феррера розчарована програшем представниці демократів Камали Гарріс. Вона збирається переїхати до Лондона.

Голлівудська зірка латиноамериканського походження, 40-річна Америка Феррера, вирішила виїхати зі США після перемоги на виборах президента республіканця Дональда Трампа. Про це повідомляє Daily Mail.

Програш Камали Гарріс зміцнив рішення політично активної акторки поміняти Америку на Велику Британію в пошуках "найкращих можливостей" для двох її дітей, шестирічного сина Себастьяна та чотирирічної доньки Люсії.

"Вона спустошена тим, що Камала програла..." — розповіло виданню джерело з оточення актриси.

Водночас інсайдери повідомили, що акторка має намір зберегти свою присутність у США як для роботи, так і для боротьби за права латиноамериканців і жінок. У Британії ж вона житиме заради гарної освіти для дітей.

Фото: DiversityComm Magazine

Журнал Hello! повідомив, що акторка була помічена на південному заході Лондона, в Барнсі, де під час дня відкритих дверей перевіряла місцеву приватну школу. Зазначається, що Америка Феррера виглядала дуже задоволеною.

"У цій школі навчається багато дітей знаменитостей, тому її діти чудово вписалися б у колектив", — констатує видання.

Хто така Америка Феррера

Америка Феррера народилася 18 квітня 1984 року в Лос-Анджелесі в сім'ї емігрантів із Гондурасу. Уже 13 років одружена з актором Раяном Вільямсом.

Фото: NBC News

У 2006 році Феррера почала зніматися в телесеріалі "Огидна Бетті", який упродовж усіх 4 сезонів мав високі рейтинги і приніс їй приголомшливу славу.

Фото: Digital Spy

У 2023 році акторка знялася у фільмі "Барбі" разом із Марго Роббі та Раяном Гослінгом.

Сама Феррера активно працює з організацією Voto Latino і виступає в різних програмах заохочення латиноамериканців до голосування.

Нагадаємо, що 20-річна трансгендерна дочка техномагната і мільярдера Ілона Маска Вівіан Вілсон заявила, що не бачить свого майбутнього в США і планує виїхати з країни.

Також Фокус писав, що 66-річна американська співачка Мадонна була шокована результатами виборів.