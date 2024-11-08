"Пытаюсь понять, почему": Мадонна эмоционально отреагировала на победу Трампа (фото)

Мадонна призналась, что не понимает, как кандидат от Республиканской партии с сомнительным бэкграундом мог выиграть выборы президента США.

66-летняя американская певица Мадонна была шокирована результатами выборов, где, предварительно, убедительную победу одержал Дональд Трамп, и высказала свои эмоции в сторис Instagram.

Мэдж опубликовала фото торта c надписью "F***Trump".

"Набила себе рот этим тортом прошлой ночью", – гласит надпись на снимке.

Фото: Instagram madonna

На втором фото – лицо расстроенной певицы и подпись: "Пытаюсь понять, почему осужденный преступник, насильник и фанатик был избран руководителем нашей страны, потому что он полезен для экономики?"

Мадонна не скрівает своего разочарования результатами выборов

Знаменитость имеет в виду то, что Трамп был признан ответственным за сексуальное насилие в иске Э. Джин Кэрролл о клевете на $88,3 млн в 2023 году, а также его осуждение в 2024 году по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей, которые он отрицает. Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, но присяжные Нью-Йорка отклонили ее иск, признав политика ответственным за меньшую степень сексуального насилия.

В мае 2024 года присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным в фальсификации деловых записей, связанных с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, что сделало его первым бывшим президентом США, осужденным за тяжкое преступление. Он должен быть приговорен по этому делу 26 ноября судьей Хуаном Мерчаном. Трампу, возможно, грозит до четырех лет тюрьмы. Сообщается, что судья Мерчан установил себе срок 12 ноября, чтобы решить, следует ли отклонить дело.

Решение судьи будет основано на его интерпретации предыдущего постановления Верховного суда США о президентской неприкосновенности.

Мадонна вместе с дочерью Лурдес открыто поддержала Камаллу Харрис накануне голосования и в день выборов отдала за нее свой голос.

Еще в 2017 году, после первой победы республиканца, певица не скрывала того, как она разочарована.

"Да, я злюсь. Да, я возмущена. Да, я очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но я знаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние", – заявляла она на Женском марше в Вашингтоне на следующий день после инаугурации Трампа.

Ранее Фокус писал, что Мадонна засветилась в объятиях 26-летнего мужчины-супермодели.