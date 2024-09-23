66-летняя Мадонна засветилась в объятиях 26-летнего мужчины-супермодели (фото)

Мадонна привлекла к себе всеобщее внимание очень смелыми и провокационными нарядами.

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Американская певица Мадонна поделилась у себя в соцсети серией фото, сделанных на показе коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2024 в Милане и афтепати. Сначала Мэдж примерила на себя образ "черной вдовы", появившись на публике в черной вуали до пола с диадемой поверх нее. Она надела черное боди с черной прозрачной комбинацией с высоким разрезом, сетчатые колготки и туфли на каблуке. Образ завершали крупные броские украшения.

Затем она позирует в черном боди, прикрытым белым прозрачным облегающим платьем с кружевным корсетом поверх него и пушистым шарфом. Сетчатые колготки и традиционная обувь на каблуке тоже присутствуют. Вместо вуали Мадонна выбрала кружевной головной убор, напоминающий одновременно и косынку, и сеточку для волос.

"Ciao Milano 🇮🇹 Спасибо @dolcegabbana за всю любовь ♥️", — подписала она пост.

На многих снимках в своей публикации Мадонна позирует с другими гостями вечеринки, среди которых были южнокорейский певец Чхве Сан из группы Ateez, фотографы Луиджи и Янго, Мерт Алас, модель Ева Герцигова и актеры Альберто Гуэрра и Кауа Реймонд. На одном из фото можно увидеть певицу и 26-летнего парня-модель Элтона Мейсона, который очень похож на ее 28-летнего бойфренда Акима Морриса. Несмотря на свой возраст, парень уже имеет внушительный опыт в модной индустрии. Он стал первым чернокожим мужчиной-моделью, представившим Chanel в 2018 году. GQ Australia назвал его мужской моделью года в 2019-м, а Forbes включил его в список "30 до 30" 2021 года по версии журнала Art & Style. Его считают одним из немногих мужчин-супермоделей в мире.

Мероприятие состоялось в помещении, оформленном в венецианском стиле, с позолоченной отделкой и золотыми акцентами.

Ранее в этом месяце у Мадонны был еще один важный модный момент. Ее сын Дэвид Банда дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке, пройдясь по подиуму на показе Off-White в клетчатом жилете с воротником и черных брюках. Наряд был дополнен сандалиями и крупными серьгами.

Напомним, Фокус писал, что Мадонна в необычном платье посетила показ Luar в Нью-Йорке.