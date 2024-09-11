66-летняя Мадонна в необычном платье посетила показ мод Luar в Нью-Йорке (фото)

Певица, которая любит эпатаж и яркие образы, на модном показе появилась в элегантном и сдержанном наряде.

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Поп-дива Мадонна 10 сентября в необычном платье посетила показ Luar во время Недели моды в Нью-Йорке. Интернет-магазин одежды класса люкс представил свою весеннюю коллекцию готовой одежды 2024 года в Rockefeller Plaza, сообщает Daily Mail.

66-летняя исполнительница хита Like A Prayer появилась в бежевом платье-тренче с завышенной талией, врезными карманами и эффектными подплечниками. К платью она подобрала стильные черные латексные перчатки, чулки в сеточку и высокие сапоги на низких каблуках с открытым носком. Свой гламурный образ Мадонна дополнила большими очками в черной оправе, которые надела поверх овальных очков и черной сумкой с короткими объемными ручками. Из украшений звезда выбрала золотые серьги, кольцо и ожерелья. Светлые волосы Мадонны гладкими прядями спадали ей на спину.

Певица Мадонна на показе мод Luar в Нью-Йорке Фото: Getty Images

На мероприятии присутствовали многие знаменитости, включая Айс Спайс, Дженну Лайонс, Сиару Миллер, Коко Джонс, Аманда Лепор и других. Новый возлюбленный Мадонны, 28-летний Аким, который, как известно, прилетел с певицей в Нью-Йорк в этот раз не сопровождал звезду.

Напомним, 26 августа Фокус писал о том, что 66-летняя Мадонна в экстремальном мини замечена в компании 28-летнего бойфренда. Несмотря на возраст, певица продолжает выбирать смелые образы для выхода на публику и окружать себя мужчинами, которые намного моложе ее.