66-летняя Мадонна в экстремальном мини замечена в компании 28-летнего бойфренда

Несмотря на возраст, певица продолжает выбирать смелые образы для выхода на публику и окружать себя мужчинами, которые намного моложе ее.

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Американская поп-певица Мадонна, которая с размахом отметила свое 66-летие в Италии в компании детей и 28-летнего любовника Акима Морриса, была замечена в Лондоне. Вместе со своим возлюбленным она приехала в студию звукозаписи, пишет Daily Mail.

Артистка продемонстрировала фигуру в черном платье-смокинге с атласными лацканами и карманами. Наряд біл настолько коротким, что позволял рассмотреть ноги звезды в черных колготках в сетку. Она дополнила образ парой грубых черных ботинок на шнуровке, кожаными перчатками без пальцев, несколькими многослойными серебряными ожерельями, серьгами-подвесками и черными солнцезащитными очками.

Аким вел Мадонну к ожидающей ее машине. Он был в белой рубашке с воротником, черных брюках и паре подходящей к ансамблю обуви.

Как уже говорилось, пара только что вернулась из Италии, где они остановились в особняке друга Мадонны и известных модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Там она отметила не только свой день рождения, но и 24-летие родного сына Рокко.

Мадонну и Аким, разница в возрасте которых составляет 38 лет, не скрывали чувств и целовались на публике.

Друзья Мэдж всерьез опасаются, что молодой человек с певицей – из-за корыстных мотивов. Уже встречаясь с ней, он бросил свою девушку, с которой встречался три года.

Что касается Мадонны, то она не обращает внимания на эти опасения и меняет молодых любовников с завидной частотой. Всего несколько месяцев назад она рассталась с боксером Джошем Поппером. Мужчина был моложе ее на 36 лет.

Ранее Фокус писал, что Мадонна показала очень личные кадры в честь дня рождения родного сына.