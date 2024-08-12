Мадонна возмутила итальянцев выбором места для празднования своего дня рождения

Мадонна выбрала локацию для роскошной вечеринки в честь дня рождения. Итальянцы возмущены стоимостью аренды такого бесценного исторического объекта.

Related video

Американская поп-певица Мадонна, которая 16 августа отметит свой 66-й день рождения, арендовала Teatro Grande, 2200-летний амфитеатр в Помпеях, что не на шутку возмутило итальянцев, пишет The Times. Особенно им не понравилось то, в какую сумму ей обойдется аренда этого места.

Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать около 500 гостей. Среди них, по слухам, будет и министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Считается, что исторический амфитеатр, в котором сейчас проходят театральные и музыкальные представления, был забронирован американской компанией по организации мероприятий всего за 30 тысяч евро.

"30 000 евро — это абсурд. Это как отдать Помпеи", – заявил Микеле Кампизи, генеральный секретарь ассоциации наследия Italia Nostra. Он также задался вопросом, зачем Мадонне нужно было ехать в Помпеи на свой день рождения, а не, например, устроить праздник на пляже.

Розанна Карриери, президент группы культурного присутствия Mi Riconosci, добавила, что итальянское наследие не должно использоваться в качестве "живописного фона" для "эксклюзивных мероприятий".

Мадонна, которая имеет итальянские корни по отцовской линии, ранее уже принимала решение проводить эксклюзивные вечеринки по случаю своего дня рождения в стране. Пышные мероприятия проводились на Сицилии и в Апулии.

Дедушка и бабушка артистки эмигрировали в Соединенные Штаты из Пачентро, Абруццо, но певицу назвали в честь ее матери, несмотря на то, что имя Мадонна имеет итальянское происхождение.

Хотя точные планы празднования дня рождения еще не подтверждены, ожидается, что Мадонна прибудет в этот район через порт Марина-ди-Стабия, недалеко от Кастелламмаре. Затем она совершит 15-минутную поездку на машине в старинный Театро Гранде, где состоится эксклюзивный ужин.

Так выглядит Teatro Grande

Ходят также слухи, что празднование дня рождения Мадонны может продолжиться на мегаяхте в Неаполитанском заливе.

Помпеи, некогда процветающий и богатый римский город с населением около 11 000 человек, был разрушен в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Катастрофическое событие уничтожило город, а также поселения Геркуланум, Торре-Аннунциата и Стабии, убив при этом до 16 тысяч человек.

Сегодня руины Помпей являются популярной туристической достопримечательностью, привлекающей миллионы посетителей каждый год.

2200-летний амфитеатр, где, как сообщается, Мадонна будет проводить вечеринку в честь своего 66-летия, когда-то был одним из процветающих объектов в центре города.

Ранее Фокус писал, как Мадонна поздравила сына с днем рождения.