Мадонна обурила італійців вибором місця для святкування свого дня народження

Мадонна обрала локацію для розкішної вечірки на честь дня народження. Італійці обурені вартістю оренди такого безцінного історичного об'єкта.

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Американська попспівачка Мадонна, яка 16 серпня відзначить свій 66-й день народження, орендувала Teatro Grande, 2200-річний амфітеатр у Помпеях, що не на жарт обурило італійців, пише The Times. Особливо їм не сподобалося те, в яку суму їй обійдеться оренда цього місця.

Очікується, що на заході будуть присутні близько 500 гостей. Серед них, за чутками, буде і міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Вважається, що історичний амфітеатр, у якому зараз відбуваються театральні та музичні вистави, був заброньований американською компанією з організації заходів лише за 30 тисяч євро.

"30 000 євро — це абсурд. Це як віддати Помпеї", — заявив Мікеле Кампізі, генеральний секретар асоціації спадщини Italia Nostra. Він також задався питанням, навіщо Мадонні потрібно було їхати в Помпеї на свій день народження, а не, наприклад, влаштувати свято на пляжі.

Розанна Каррієрі, президент групи культурної присутності Mi Riconosci, додала, що італійська спадщина не повинна використовуватися як "мальовниче тло" для "ексклюзивних заходів".

Мадонна, яка має італійське коріння по батьківській лінії, раніше вже ухвалювала рішення проводити ексклюзивні вечірки з нагоди свого дня народження в країні. Пишні заходи проводилися на Сицилії та в Апулії.

Дідусь і бабуся артистки емігрували до Сполучених Штатів із Пачентро, Абруццо, але співачку назвали на честь її матері, попри те, що ім'я Мадонна має італійське походження.

Хоча точні плани святкування дня народження ще не підтверджені, очікується, що Мадонна прибуде в цей район через порт Марина-ді-Стабія, недалеко від Кастелламмаре. Потім вона здійснить 15-хвилинну поїздку на машині в старовинний Театро Гранде, де відбудеться ексклюзивна вечеря.

Так виглядає Teatro Grande

Є також чутки, що святкування дня народження Мадонни може продовжитися на мегаяхті в Неаполітанській затоці.

Помпеї, колись квітуче і багате римське місто з населенням близько 11 000 осіб, було зруйноване внаслідок виверження Везувію 79 року нашої ери.

Катастрофічна подія знищила місто, а також поселення Геркуланум, Торре-Аннунціата і Стабії, убивши до 16 тисяч осіб.

Сьогодні руїни Помпей є популярною туристичною визначною пам'яткою, що приваблює мільйони відвідувачів щороку.

2200-річний амфітеатр, де, як повідомляється, Мадонна проводитиме вечірку на честь свого 66-річчя, колись був одним із визначних об'єктів у центрі міста.

Раніше Фокус писав, як Мадонна привітала сина з днем народження.