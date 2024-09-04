66-летняя Мадонна снялась в гламурной фотосессии на своем ранчо (фото)

Звезда в прошлом месяце посетила Италию, чтобы отметить день рождения. Теперь она проводит время за городом.

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Поп-дива Мадонна во вторник, 3 августа, поделилась со своими поклонниками в Instagram серией пикантных снимков, сделанных на ее шикарном ранчо.

66-летняя икона стиля Material Girl опубликовала целую серию фотографий, на многих из них она прогуливается в откровенных нарядах со своей лошадью по кличке Роллер. Исполнительница хитов, которая недавно закрутила новый роман с 28-летним Акимом Моррисом, 28 лет, позирует в прозрачном ярко-розовом платье, черном корсете, чулках в сеточку и ковбойских сапогах на фоне заходящего солнца. Для фотосессии Мадонна распустила свои светлые локоны и нанесла яркий макияж, который подчеркивал ее невероятно гладкий цвет лица. Также она опубликовала несколько снимков с букетом розовых цветов и стильную черно-белую фотографию внутри самого дома.

"Прощайте, долгие дни и жаркие летние ночи… Прощай, лето. Я никогда тебя не забуду! Моя лошадь — ирландская спортивная лошадь по кличке Роллер! Он был так добр ко мне и все еще силен в езде, но я ищу новую. Есть предложения?", — подписала карусель фотографий звезда.

Похоже знаменитость после путешествия в Италию, где отметила не только свой день рождения, но и 24-летие родного сына Рокко, проводит отпуск в тихом месте. Мадонна является матерью шестерых детей. Неделю назад певица на ранчо устроила пышное празднование дня рождения для своих 12-летних дочерей-близняшек Эстер и Стеллы. Сестер она удочерила в феврале 2017 года в возрасте пяти лет.

Напомним, 26 августа Фокус писал о том, что 66-летняя Мадонна в экстремальном мини замечена в компании 28-летнего бойфренда.