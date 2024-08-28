Мадонна устроила вечеринку по случаю дня рождения своих 12-летних близнецов (фото, видео)

Мадонна является матерью шестерых детей. Сестер-близнецов певица удочерила в феврале 2017 года в возрасте пяти лет.

Related video

Американская певица Мадонна устроила пышное празднование 12-летия своих дочерей-близняшек Эстер и Стеллы. Во вторник, 27 августа, поп-дива поделилась с поклонниками в Instagram кадрами с вечеринки.

В подписи к ролику она написала: "С днем ​​рождения, мои Девы-близнецы! Я моргнула, и вы уже почти подростки… Время — свирепый зверь!.. Вы обе такие талантливые, самоуверенные и полны жизни. Не могу дождаться, чтобы прочитать вашу следующую главу", добавив в конце: "Я вас обоих так сильно люблю!".

Для вечера на открытом воздухе исполнительница хита Material Girl надела струящееся белое платье и много серебристых ожерелий. Она заплела две длинные косы и надела шляпу от солнца от Gucci.

На вечеринке было много развлечений: водные горки, занятия по декоративно-прикладному искусству, аэрографической печати на футболках и кепках, фургончик с мороженым и катания на лошадях. Также в клипе запечатлены сестры-подростки, задувающие свечи, но не тортах, а на пончиках и булочках.

66-летняя икона музыки на семейный праздник пригласила своего нового бойфренда 28-летнего Акима Морриса. Звезда футбола надел камуфляжную кепку с надписью "неудержимый" спереди и повседневную белую рубашку на пуговицах. Он катался на гольф-каре с Мадонной и наслаждался с певицей ванильным мороженым.

Известно, что сестер Стеллу и Эстер Мадонна удочерила в феврале 2017 года в возрасте пяти лет. Они родились в Малави в августе 2012 года. Кроме того, звезда также является мамой 27-летней Лурдес, 24-летнего Рокко и 18-летних Дэвида и Мерси.

Напомним, 26 августа Фокус писал о том, что 66-летняя Мадонна в экстремальном мини замечена в компании 28-летнего бойфренда.