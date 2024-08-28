Мадонна влаштувала вечірку з нагоди дня народження своїх 12-річних близнюків (фото, відео)

Мадонна є матір'ю шістьох дітей. Сестер-близнюків співачка удочерила в лютому 2017 року у віці п'яти років.

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Американська співачка Мадонна влаштувала пишне святкування 12-річчя своїх доньок-близнючок Естер і Стелли. У вівторок, 27 серпня, попдіва поділилася з шанувальниками в Instagram кадрами з вечірки.

У підписі до ролика вона написала: "З днем народження, мої Діви-близнюки! Я моргнула, і ви вже майже підлітки... Час — лютий звір!.. Ви обидві такі талановиті, самовпевнені й сповнені життя. Не можу дочекатися, щоб прочитати вашу наступну главу", додавши наприкінці: "Я вас обох так сильно люблю!".

Для вечора на відкритому повітрі виконавиця хіта Material Girl одягла струмливу білу сукню і багато сріблястих намист. Вона заплела дві довгі коси і одягла капелюх від сонця від Gucci.

На вечірці було багато розваг: водні гірки, заняття з декоративно-прикладного мистецтва, аерографічного друку на футболках і кепках, фургончик з морозивом і катання на конях. Також у кліпі зображені сестри-підлітки, які задувають свічки, але не на тортах, а на пончиках і булочках.

66-річна ікона музики на сімейне свято запросила свого нового бойфренда 28-річного Акіма Морріса. Зірка футболу одягнув камуфляжну кепку з написом "нестримний" спереду і повсякденну білу сорочку на ґудзиках. Він катався на гольф-каре з Мадонною і насолоджувався зі співачкою ванільним морозивом.

Відомо, що сестер Стеллу та Естер Мадонна удочерила в лютому 2017 року у віці п'яти років. Вони народилися в Малаві в серпні 2012 року. Крім того, зірка також є мамою 27-річної Лурдес, 24-річного Рокко та 18-річних Девіда і Мерсі.

Нагадаємо, 26 серпня Фокус писав про те, що 66-річна Мадонна в екстремальному міні помічена в компанії 28-річного бойфренда.