Канада готовится "худшему сценарию": просители убежища бегут от Трампа

Канадская полиция и организации по оказанию помощи мигрантам готовятся к наплыву просителей убежища, бегущих после выборов в США.

Бывший, а теперь и будущий президент США Дональд Трамп пришел к власти на этой неделе отчасти благодаря обещанию провести самую масштабную депортацию в истории Америки. Это обещание нашло отклик у многих избирателей, которые за него проголосовали и дали карт-бланш. И теперь Канада сталкивается с рекордным числом просителей убежища и пытается принять меньше иммигрантов, которые покидают США, боясь репрессий и депортации. Об этом пишет Reuters.

Канадская полиция готовилась к этому несколько месяцев, заявил в четверг сержант Королевской канадской конной полиции Шарль Пуарье.

"Несколько месяцев назад мы знали, что нам нужно начать готовить план действий на случай непредвиденных обстоятельств, потому что, если он придет к власти, это может привести к нелегальной и нелегальной миграции в (провинцию) Квебек и в Канаду", — сказал он.

Граница США и Канады Фото: The Toronto Star

Канадская полиция считает, что в худшем случае люди будут пересекать границу в большом количестве по всей территории, потому что тогда правоохранителям придется вылавливать мигрантов в лесах.

Когда Трамп впервые пришел к власти в 2017 году, тысячи просителей убежища пересекли границу Канады через официальные пограничные пункты, чтобы подать заявления о предоставлении статуса беженца — в подавляющем большинстве случаев на Роксхэм-роуд , недалеко от границы Квебека и Нью-Йорка.

Дорога Роксхэм больше не является вариантом: Канада и США расширили двустороннее соглашение, и теперь просители убежища, пытающиеся пересечь границу в любом месте вдоль 6500-километровой границы, а не только на официальных пунктах пересечения, будут возвращаться, если только они не соответствуют узкому кругу исключений.

Это означает, что люди, пересекающие границу с США, чтобы подать заявление, должны пробраться незамеченными и скрываться в течение двух недель, прежде чем просить убежища. По словам защитников прав иммигрантов, это потенциально опасная перспектива. Но они добавляют, что люди уже это делают.

Канада уже сталкивается с рекордным числом заявителей на статус беженца: по данным Совета по иммиграции и делам беженцев, в июле заявления о предоставлении статуса беженца подали почти 20 000 человек. Это самый высокий месячный показатель за всю историю, и он обусловлен глобальным перемещением людей, сообщили агентству Reuters правозащитники и эксперты.

С тех пор число снизилось до 16 400 в сентябре, но остается исторически высоким. По данным совета, на рассмотрении находится более 250 000 исков.

Правительство Канады сократило число постоянных и временных иммигрантов , но имеет меньше контроля над тем, сколько людей подают заявления о предоставлении убежища.

Основательница Центра приема беженцев FCJ в Торонто Лоли Рико сообщила, что уже принимает десятки новых просителей убежища в неделю.

Избрание Трампа "окажет влияние на Канаду", сказала она. "Мы увидим больше людей, пересекающих границу, появляющихся в городах и ищущих поддержки", — отмечает Лоли.

Она беспокоится о том, что будет зимой. В 2022 году семья из четырех человек замерзла насмерть, пытаясь пересечь границу недалеко от Эмерсона, Манитоба.

Напомним, даже знаменитости говорят о том, что хотят уехать из США, после того, как стало ясно, что Дональд Трамп вернется в Белый дом. Даже трансгендерная дочь Илона Маска, Вивиан, заявила, что уедет, не смотря на то, что ее отец поддерживал Трампа.