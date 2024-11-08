Канада готується до "найгіршого сценарію": прохачі притулку тікають від Трампа

Канадська поліція та організації з надання допомоги мігрантам готуються до напливу прохачів притулку, які тікають після виборів у США.

Колишній, а тепер і майбутній президент США Дональд Трамп прийшов до влади цього тижня частково завдяки обіцянці провести наймасштабнішу депортацію в історії Америки. Ця обіцянка знайшла відгук у багатьох виборців, які за нього проголосували і дали карт-бланш. І тепер Канада стикається з рекордним числом прохачів притулку і намагається прийняти менше іммігрантів, які залишають США, боячись репресій і депортації. Про це пише Reuters.

Канадська поліція готувалася до цього кілька місяців, заявив у четвер сержант Королівської канадської кінної поліції Шарль Пуар'є.

"Кілька місяців тому ми знали, що нам потрібно почати готувати план дій на випадок непередбачуваних обставин, тому що, якщо він прийде до влади, це може призвести до нелегальної та нелегальної міграції до (провінції) Квебеку та до Канади", — сказав він.

Кордон США та Канади Фото: The Toronto Star

Канадська поліція вважає, що в найгіршому випадку люди перетинатимуть кордон у великій кількості по всій території, бо тоді правоохоронцям доведеться виловлювати мігрантів у лісах.

Коли Трамп уперше прийшов до влади у 2017 році, тисячі прохачів притулку перетнули кордон Канади через офіційні прикордонні пункти, щоб подати заяви про надання статусу біженця — у переважній більшості випадків на Роксхем-роуд, неподалік від кордону Квебека і Нью-Йорка.

Дорога Роксхем більше не є варіантом: Канада і США розширили двосторонню угоду, і тепер прохачі притулку, які намагаються перетнути кордон у будь-якому місці вздовж 6500-кілометрового кордону, а не тільки на офіційних пунктах перетину, повертатимуться, якщо вони не відповідають вузькому колу винятків.

Це означає, що люди, які перетинають кордон зі США, щоб подати заяву, повинні пробратися непоміченими і ховатися протягом двох тижнів, перш ніж просити притулку. За словами захисників прав іммігрантів, це потенційно небезпечна перспектива. Але вони додають, що люди вже це роблять.

Канада вже стикається з рекордною кількістю заявників на статус біженця: за даними Ради з імміграції та у справах біженців, у липні заяви про надання статусу біженця подали майже 20 000 осіб. Це найвищий місячний показник за всю історію, і він зумовлений глобальним переміщенням людей, повідомили агентству Reuters правозахисники та експерти.

Відтоді кількість знизилася до 16 400 у вересні, але залишається історично високою. За даними ради, на розгляді перебуває понад 250 000 позовів.

Уряд Канади скоротив кількість постійних і тимчасових іммігрантів, але має менше контролю над тим, скільки людей подають заяви про надання притулку.

Засновниця Центру прийому біженців FCJ у Торонто Лолі Ріко повідомила, що вже приймає десятки нових прохачів притулку на тиждень.

Обрання Трампа "вплине на Канаду", сказала вона. "Ми побачимо більше людей, які перетинають кордон, з'являються в містах і шукають підтримки", — зазначає Лолі.

Вона турбується про те, що буде взимку. У 2022 році сім'я з чотирьох осіб замерзла на смерть, намагаючись перетнути кордон недалеко від Емерсона, Манітоба.

Нагадаємо, навіть знаменитості говорять про те, що хочуть виїхати зі США, після того, як стало зрозуміло, що Дональд Трамп повернеться в Білий дім. Навіть трансгендерна дочка Ілона Маска, Вівіан, заявила, що поїде, незважаючи на те, що її батько підтримував Трампа.