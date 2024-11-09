"Крыма больше нет": старший советник Трампа призвал Зеленского видеть мир "реальнее"

Главная цель новых властей США — достижение мира в Украине и прекращение убийств. Вашингтон не будет концентрироваться на возврате оккупированных Россией территорий, заявил стратег Республиканской партии Брайан Ланза.

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на предоставлении стране возможности вернуть оккупированные Россией территории. Об этом заявил в интервью радиостанции ВВС старший советник Трампа, стратег Республиканской партии Брайан Ланза.

Президента Украины Владимира Зеленского попросят представить версию "реалистичного видения мира". Если он скажет, что мир настанет только в случае возврата Крым, он покажет свою несерьезность, сказал советник.

"Когда Зеленский говорит о прекращении войны и что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть следующие новости для него: Крыма больше нет", — подчеркнул он.

Ланза во время беседы не упомянул оккупированные районы на востоке Украины, но четко указал на нереальность возврата Крыма. Кроме того, это не является и целью Соединенных Штатов.

"Если возвращение Крыма является для вас приоритетом, вы будете предоставлены сами себе", — добавил он.

Однако США никогда не отправляли американских солдат на войну в Украину, Киев запрашивает лишь военную помощь для своей армии. Ланца заявил, что считает украинцев "людьми с львиными сердцами", но приоритетом для США является мир и прекращение убийств.

Советник Трампа раскритиковал поддержку, которую администрация Джо Байдена и европейские страны оказали Украине после полномасштабного вторжения России.

"Реальность на местах такова, что европейские национальные государства и президент Байден не предоставили Украине возможности и оружие для победы в этой войне с самого начала. Они не сняли ограничения для победы Украины", — подытожил он.

Напомним, помощники Дональда Трампа готовят планы заморозки российско-украинской войны. Один из вариантов — призыв европейских и британских войск обеспечить буферную зону в 1300 километров между двумя странами.

Многие американцы после победы Трампа на президентских выборах в США задумались над переездом за границу. Поисковые запросы "переезд в Канаду" увеличился на 1270% за сутки после закрытия избирательных участков.