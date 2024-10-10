"Самі віддадуть": Верес висловився про вихід на кордони України 1991 року (відео)

За словами командира батальйону К-2, спочатку потрібно стабілізувати лінію фронту, мінімізувати власні втрати та завдати максимальних ворогу.

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Росіяни самі віддадуть Україні території, але для цього повинен пройти час. Силою Україна не вийде на кордони 1991 року. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив командир батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес.

"Я сам в це вірю, я знаю, що ми заберемо, але не завтра і не післязавтра… Я впевнений, що вони ще й самі нам віддадуть, але для цього повинен пройти якийсь час. Силою ми це все не заберемо. У нас не вистачить просто сил", — сказав Верес.

Він пояснив, що спочатку потрібно стабілізувати лінію фронту, перестати втрачати територію, мінімізувати втрати, завдати максимальних втрат ворогу, а потім вже йти щось забирати.

"Ми йшли на кордон у 23-му і в 24-му. Через три місяці буде 25-й, а ми далі йдемо на кордон 91 року. Тільки у зворотний бік. Може, досить уже? Потрібно зупинитися, а потім уже говорити, що ми йдемо вперед. Ми зараз йдемо назад семимильними кроками. Яке вперед?!", — наголосив військовослужбовець.

Верес уточнив, що він не закликає поступатися, а навпаки — щоб з ворогом боролись всі, а не лише ті, хто в окопах, аби не було так, що одні б'ються, а інші — "курять".

"Якщо у нас йде така мобілізація, то що ви хочете забирати", — підкреслив Верес.

Нагадаємо, 9 жовтня військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що у Сил оборони можуть виникнути труднощі на фронті через погодні умови.

Цього ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив про "загострення обстановки" на Куп’янському напрямку. Він зазначив, що російські диверсанти вже неодноразово виходили до річки Оскіл.