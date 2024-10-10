"Сами отдадут": Верес высказался о выходе на границы Украины 1991 года (видео)

По словам командира батальона К-2, сначала нужно стабилизировать линию фронта, минимизировать собственные потери и нанести максимальные врагу.

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Россияне сами отдадут Украине территории, но для этого должно пройти время. Силой Украина не выйдет на границы 1991 года. Об этом в интервью "24 каналу" заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес.

"Я сам в это верю, я знаю, что мы заберем, но не завтра и не послезавтра... Я уверен, что они еще и сами нам отдадут, но для этого должно пройти какое-то время. Силой мы это все не заберем. У нас не хватит просто сил", — сказал Верес.

Он пояснил, что сначала нужно стабилизировать линию фронта, перестать терять территорию, минимизировать потери, нанести максимальные потери врагу, а потом уже идти что-то забирать.

"Мы шли на границу в 23-м и в 24-м. Через три месяца будет 25-й, а мы дальше идем на границу 91 года. Только в обратную сторону. Может, хватит уже? Нужно остановиться, а потом уже говорить, что мы идем вперед. Мы сейчас идем назад семимильными шагами. Какое вперед?!", — подчеркнул военнослужащий.

Верес уточнил, что он не призывает уступать, а, наоборот — чтобы с врагом боролись все, а не только те, кто в окопах, чтобы не было так, что одни бьются, а другие — "курят".

"Если у нас идет такая мобилизация, то что вы хотите забирать", — подчеркнул Верес.

Напомним, 9 октября военнослужащий 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что у Сил обороны могут возникнуть трудности на фронте из-за погодных условий.

В этот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил об "обострении обстановки" на Купянском направлении. Он отметил, что российские диверсанты уже неоднократно выходили к реке Оскол.