Вернуть Крым — это реально, — Сырский оценил шансы деоккупации полуострова

Силы обороны Украины сделают все возможное, чтобы выйти на границы 1991-го года, заявил генерал.

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Украина может вернуть оккупированный Крым и выйти на границы 1992 года. Об этом в интервью The Guardian заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, Украина смогла вытеснить российский флот из Крыма, нанося точные удары по объектам ВС РФ на оккупированном полуострове.

Главнокомандующий ВСУ говорит, что Кремль был вынужден "полностью выйти" из крымского порта Севастополь после серии украинских атак. Удары БпЛА и ракет уничтожили радиолокационные и ракетные установки, а ключевой целью Украины является уничтожение Керченской переправы и железнодорожного переезда, соединяющего оккупированный полуостров с Россией.

"У Киева был план вернуть Крым спустя более 10 лет после того, как РФ незаконно его аннексировала. Это — реально. Конечно, это — большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают", — сказал Александр Сырский.

Он добавил, что не стремится достигать целей любой ценой или отправлять людей на безрезультатные атаки, а пытается сохранить жизни украинских солдат.

Напомним, что ранее Александр Сырский заявил, что ВСУ испытывают недостаток зенитных ракет малой дальности, способных сбивать БпЛА, которые шпионят за украинскими позициями. В условиях этой нехватки бойцы применяют другие методы — средства радиоэлектронной борьбы и FPV-дроны.