"Это не границы 1991-го года": Берлинская назвала лучший сценарий для Украины в войне (видео)

По словам волонтера, лучшим сценарием для Украины является активная оборона с построением укрепленной линии протяженностью 30-40 километров вдоль всего фронта. А дискуссии о возможном освобождении Крыма и Донбасса через год стоит исключить из публичного пространства.

Полное освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым сейчас является оптимистичным, но далеким от реальности сценарием завершения полномасштабного вторжения России. Возвращение границ 1991 года, даже при благоприятных условиях, займет годы. Об этом сказала руководительница волонтерского проекта Victory drones и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью "Украинской правде".

Она подчеркнула, что речь не идет о том, что Украина отказывается от Крыма и Донбасса. Однако, по ее мнению, дискуссии о возможном их освобождении в течение ближайшего года следует исключить из публичного пространства, поскольку это создает ложные ожидания.

"Люди без критического мышления точно начнут бросаться грязью в комментариях, но лучший сценарий (как бы это сейчас десакрализовано не звучало, но надо говорить правду) — это не границы 1991-го года по состоянию на сегодня. Об этом надо забывать. Это может стать нашей реальностью, но при хорошем прогнозе — это годы. Мы не отказываемся от своей земли, не отказываемся от Крыма и Донбасса. Но мы должны убрать даже из общественной дискуссии историю о том, что это должно произойти через год. Это произойдет через годы при хорошем прогнозе и при правильной, очень комплексной подготовке", — заявила волонтер.

По словам Берлинской, сейчас лучшим сценарием для Украины является активная оборона с построением "эшелонированной, фортифицированной, заминированной полосы" протяженностью 30-40 километров вдоль всего фронта.

В то же время худшим сценарием она считает превращение Украины в одно из главных полей битвы в Третьей мировой войне между осью стран зла и демократических стран. Берлинская отметила, что именно это сейчас и начинает происходить.

"Мы становимся таким масштабным полигоном. И худший сценарий, это если, с одной стороны, страны оси добра вовремя не проснутся и не осознают, что сюда нужно давать максимально быстро и качественный ресурс, и, возможно, даже своих солдат. С другой стороны, если внутри у нас не будет единства, консенсуса, мы потеряем боевой дух, мы будем деморализованы. После этого потеряется управление войсками, после этого постепенно мы потеряем государственность как таковую в принципе", — пояснила она.

Напомним, 9 октября командир батальона К-2 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес заявил, что Украина силой не выйдет на границы 1991 года. Он считает, что россияне сами отдадут территории, но для этого должно пройти время.

4 ноября издание Foreign Affairs писало, что пока нет такого оружия, которое бы стало гейм-ченджером и позволило Украине одновременно защитить то, что она еще контролирует, и освободить то, что уже неподконтрольно.