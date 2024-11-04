Нужны силы втрое больше, чем у РФ: выход на границы 1991 года маловероятен, — Foreign Affairs

По данным издания, нет такого оружия, которое бы стало геймченджером и позволило Украине одновременно защитить то, что она еще контролирует, и освободить то, что уже неподконтрольно, отмечают журналисты.

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Разница в живой силе и количестве бронетехники Украины и России слишком велика. Исторические примеры указывают на то, что для освобождения Крыма или Донбасса Украине понадобились бы силы, примерно втрое больше и боеспособнее, чем у РФ. Об этом пишет Foreign Affairs.

У России население как минимум в три раза больше и гораздо большая промышленная база. Оборонительные позиции РФ хорошо укреплены, страна получает вооружение и техническую помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи. В будущем возможна еще большая поддержка со стороны этих стран.

Украине нужно большинство своих сил только для защиты примерно 80% территории, которая все еще подконтрольна Киеву. Западные партнеры помогают, но у них нет возможности производить достаточно оружия и боеприпасов.

Вашингтон оказывает поддержку не только Украине, но и таким партнерам, как Израиль и Тайвань. США могут и, вероятно, должны предоставить Киеву более сложные системы и ослабить ограничения на их применение.

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Но нет такого оружия, которое бы стало геймченджером и позволило Украине одновременно защитить то, что она еще контролирует, и освободить то, что уже неподконтрольно, отмечают журналисты.

Многие аналитики отказываются публично признать такие реалии, отчасти из-за страха, что это придаст смелости России и деморализует Украину.

Стоимость восстановления Украины после войны

Ожидается, что украинская экономика вырастет всего на 3% в этом году после сокращения примерно на 30% в 2022-м.

"Продолжающийся конфликт делает невозможным для страны начать серьезное восстановление, поскольку мало кто захочет инвестировать в сооружения, которые снова могут превратиться в руины. Это также увеличивает конечную стоимость восстановления, которая, по оценкам, уже достигла 500 млрд долларов", — говорится в публикации.

Украина и ее сторонники проводят политику, которая вряд ли увенчается успехом, но, несомненно, будет дорогостоящей. Время не улучшит ситуацию. Усталость нарастает и внутри Украины, и среди партнеров. Foreign Affairs называет траекторию, по которой развивается война, нежелательной и неустойчивой.

В октябре президент Владимир Зеленский обнародовал свой "План победы".

В нем перечислены гарантии безопасности и экономическая поддержка, которые хочет Украина, но не желаемый результат. План Зеленского призывает "безумцев в Кремле утратить возможность продолжать войну", но нет каких-то дипломатических целей, кроме того, что "Россия должна навсегда утратить контроль над Украиной и даже стремление к такому контролю".

Другими словами, нет реалистической стратегии, которую бы поддержали партнеры Украины.

"Это не план победы, но рецепт продолжения войны. Если союзники Киева уйдут, он может превратиться в рецепт поражения" — отмечается в публикации.

Напомним, что Коваленко дал оценку ситуации на самом опасном участке фронта.

Также сообщалось, что российские войска потеряли батальон под Тернами и разместили для своих заградительные отряды.