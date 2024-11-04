Угроза для Курахово: Коваленко дал оценку ситуации на самом опасном участке фронта (видео)

По словам аналитика, противник стремится перерезать логистическую артерию в районе поселка Дачное, не оставляя при этом попыток штурмовать Курахово в лоб.

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На Покровском и Кураховском направлениях остается самая сложная ситуация для обороны украинских войск. Вооруженные силы РФ продолжают продвижение на правом берегу реки Волчья, а именно в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Кураховка и Зоряное. Об актуальной обстановке на Донбасском фронте рассказал 4 ноября военный аналитик и обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, противник стремится развить успех севернее водохранилища в сторону Ильинки, Берестков и далее к Старым Тернам.

"Это опасное направление продвижения, поскольку на нем россияне будут иметь возможность выхода поселка Дачное — это перерезание логистической артерии западнее Курахово, которое будет ограничено в возможностях как материально-технического обеспечения, так и в вопросах ротации, усиления и даже выхода гарнизона из этого населенного пункта", — пояснил Коваленко.

По мнению аналитика, именно на этом участке фронта российские оккупационные войска будут оказывать основное давление, так как на южном фланге Кураховского направления противник не демонстрирует такой динамики в продвижении.

Например, из Катериновки россияне не имеют возможности прямого выхода на север в сторону Курахово для удара по позициям Сил обороны, расположенным южнее города. Такая обстановка сложилась и в районе Богоявленки.

Кроме того, затруднено продвижение подразделений ВС РФ в сторону дачного со стороны Максимовки и Ясной Поляны. Поэтому более перспективным для противника является северный фланг Курахово вдоль водохранилища.

Карта боевых действий на Кураховском направлении Фото: deepstatemap.live

Коваленко подчеркнул, что если российским войскам удастся перерезать логистику у Дачного, то украинским защитникам придется эвакуироваться по полевым дорогам и пересеченной местности, что будет проблематичным в условиях осенней распутицы.

В то же время противник, осознавая эти обстоятельства, наступает с востока южнее водохранилища, таким образом фактически штурмуя Курахово в лоб.

"Все это направление для россиян является приоритетным, поскольку он открывает возможности дальнейшего наступления на Покровск. Захват Курахово даст возможность противнику наступления на Покровск и в перспективе, в их представлении, одержание победы оперативно-тактического уровня", — подчеркнул аналитик.

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ВС РФ продвинулись под Курахово: актуальная ситуация на Донбасском фронте (карта)

Напомним, 2 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины в настоящее время сдерживают одно из самых мощных наступлений противника с начала полномасштабной войны. По его словам, на отдельных участках фронта идут активные бои, требующие постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.