Силы обороны сдерживают один из самых мощных натисков россиян с начала войны, — Сырский

По словам украинского главкома, на отдельных участках фронта идут активные бои, требующие постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с делегацией Вооруженных сил Чехии, в ходе которой заявил, что Силы обороны Украины в настоящее время сдерживают одно из самых мощных наступлений противника с начала полномасштабной войны. По его словам, ситуация на фронте остается сложной.

На встрече с делегацией Вооруженных сил Чешской Республики во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой украинский главком отметил, что на отдельных направлениях фронта продолжаются активные боевые действия, которые постоянно требуют обновления ресурсов подразделений Сил обороны.

"Сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения", — подчеркнул Сырский.

По его словам, Чехия проявляет активную поддержку Украины, став инициатором ряда важных инициатив, включая коалиции по развитию артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной и интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Главком ВСУ Александр Сырский и начальник генштаба Чехии Карел Ржегка Фото: Сырский / Telegram

В завершение встречи Сырский выразил благодарность генерал-лейтенанту Ржегке и народу Чехии за поддержку Украины, выразив надежду на продолжение реализации действующих инициатив.

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Напомним, по информации мониторингового ресурса DeepState, Вооруженные силы РФ продвинулись на южном фланге Кураховского направления, которое остается самым сложным на Донецком фронте. На этом участке за минувшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки противника.

Вместе с тем, по мнению сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне Бена Бэрри, у Москвы сейчас нет стратегических ресурсов, чтобы развить тактические преимущества на поле боя и достичь решительного прорыва в войне.