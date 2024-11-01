Прорыв одной из сторон маловероятен: у РФ нет ресурсов развить преимущество, — Bloomberg

По словам журналистов, союзники по НАТО нерешительны в предоставлении дополнительной поддержки Украине и опасаются эскалации с РФ. Также не видят интереса к переговорам со стороны Кремля.

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Итоги выборов в США на следующей неделе могут означать, что Киеву, возможно, придется согласиться на мирный договор на непредпочтительных условиях или же столкнуться с перспективой продолжения боев против России без дополнительной помощи. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к Офису президента Владимира Зеленского.

Один из цитируемых источников, согласившийся говорить на условиях анонимности, отметил, что среди официальных лиц растет уныние.

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США утратят весь военный авторитет, если потеряют Украину через три года, — Guardian

Авторы публикации ссылаются на сентябрьский опрос Центра Разумкова, согласно которому две трети украинцев считают, что пора начинать переговоры с РФ. Это на 14% больше, чем в прошлом году.

Источник: Bloomberg Intelligence | Российские войска захватили больше украинской территории с начала августа, чем за предыдущие семь месяцев 2024 года

Союзники по НАТО нерешительны в том, что касается предоставления дополнительной поддержки Украине и опасаются эскалации с РФ, согласно двум западным официальным лицам, знакомым с ситуацией. Союзники также не видят признаков того, что Россия заинтересована в переговорах по завершению войны, ссылается издание на заявления анонимных источников.

Сейчас Украине в политическом смысле приходится сохранять свое присутствие в Курской области, что означает, что туда направят еще больше войск, даже несмотря на то, что недостаток личного состава считается главным, отметил польский аналитик в сфере обороны Конрад Музыка.

"У вас могут быть хорошо развитые и защищенные оборонительные линии, но если нет войск для их защиты, тогда пользы от этого не будет", — отметил он.

"Российские территориальные завоевания прошлых трех месяцев — вероятный итог количественного превосходства и доминирования в плане артиллерии", благодаря большей доступности боеприпасов, чем у украинских сил, отметил Алекс Кокчаров, геоэкономический аналитик по России и Восточной Европе.

Вместе с тем, по словам Бена Бэрри, старшего исследователя наземной войны Международного института стратегических исследований в Лондоне, у России сейчас нет стратегических ресурсов, чтобы развить тактические преимущества на поле боя и достичь решительного прорыва в войне.

"Вероятность того, что одна из сторон достигнет прорыва, очень низкая", — отметил он.

Россия может установить полный контроль над восточной Украиной к следующему лету, при текущих темпах продвижения, считает Сергей Марков, политический консультант, близкий к Кремлю. Некоторые в Москве надеются, что Путин будет готов к переговорам как только российские войска выйдут на административные границы Донецкой области.

Но бывший чиновник из Минобороны РФ Евгений Бужинский отмечает, что пока украинская оборона не рушится.

"Нет массовой сдачи в плен и хаотических отступлений. Украинцы продолжаются сражаться", — приводят его цитату журналисты.

Напомним, что в Польше ответили на заявление Зеленского об отказе передавать истребители МиГ-29.

Также сообщалось, что Польша начала строить линию укреплений на границе с РФ.