США утратят весь военный авторитет, если потеряют Украину через три года, — Guardian

По словам журналистов, США уже потерпели катастрофу с выводом войск из Афганистана. А президентство Трампа станет походом в казино: Украина может выиграть, а может все проиграть.

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Возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа вызывает опасения в Киеве. В то же время в последние месяцы растет и разочарование администрацией Байдена, которая, как заявляет украинское руководство, придерживается "капельной политики управляемой эскалации". Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинские источники.

Представители Украины опасаются, что если такой же подход сохранится и при администрации Камалы Харрис, это в конечном итоге может быть столь же разрушительным для будущего Украины, как и давление со стороны администрации Трампа для достижения немедленной сделки.

"Мы беспокоимся насте Трампа. Все понимают, что Трампа ничуть не волнует Украина, и что президентство Трампа для Украины станет походом в казино: мы можем выиграть или проиграть все", — приводят журналисты слова источника журналистов в украинских структурах безопасности.

Сейчас все устали, и некоторые люди хотят делать рисковые ставки, добавил он.

"Трамп полезен Путину, потому что он может создать хаос, но он также может оказаться полезным, Путину не нравится, когда инициатива у других", — отмечается в публикации.

Со слов журналистов, представитель силовиков в Киеве отметил, что в Китае, Индии и России считают войну в Украине войной Америки.

"США уже потерпели огромную катастрофу с выводом войск из Афганистана. Если они потеряют Украину через три года, они потеряют весь [военный авторитет]", — цитирует издание свой источник.

Напомним, что 1 ноября в КНДР признали, что помогают РФ воевать против Украины.

Также сообщалось, как космические технологии влияют на ход боестолкновений в Украине.