США втратять весь військовий авторитет, якщо втратять Україну через три роки, — Guardian

За словами журналістів, США вже зазнали катастрофи з виведенням військ з Афганістану. А президентство Трампа стане походом у казино: Україна може виграти, а може все програти.

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Можливе повернення в Білий дім Дональда Трампа викликає побоювання в Києві. Водночас останніми місяцями зростає і розчарування адміністрацією Байдена, яка, як заявляє українське керівництво, дотримується "крапельної політики керованої ескалації". Про це пише The Guardian із посиланням на українські джерела.

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Представники України побоюються, що якщо такий самий підхід збережеться і за адміністрації Камали Гарріс, це в кінцевому підсумку може бути настільки ж руйнівним для майбутнього України, як і тиск з боку адміністрації Трампа для досягнення негайної угоди.

"Ми турбуємося щодо Трампа. Усі розуміють, що Трампа анітрохи не хвилює Україна, і що президентство Трампа для України стане походом у казино: ми можемо виграти або програти все", — наводять журналісти слова джерела журналістів в українських безпекових структурах. Зараз усі втомилися, і деякі люди хочуть робити ризикові ставки, додав він.

"Трамп корисний Путіну, тому що він може створити хаос, але він також може виявитися корисним, Путіну не подобається, коли ініціатива в інших", — наголошується в публікації.

Зі слів журналістів, представник силовиків у Києві зазначив, що в Китаї, Індії та Росії вважають війну в Україні війною Америки.

"США вже зазнали величезної катастрофи з виведенням військ з Афганістану. Якщо вони втратять Україну через три роки, вони втратять весь [військовий авторитет]", — цитує видання своє джерело.

Нагадаємо, що 1 листопада в КНДР визнали, що допомагають РФ воювати проти України.

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