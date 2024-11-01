Трамп назвав "хворими" людей, які вважають його другом Росії

Політик зазначив, що саме він знищив один із найважливіших проєктів РФ — "Північний потік-2", і заявив, що на посаді президента завадить зближенню Росії з Китаєм.

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Напередодні виборів кандидат у президенти США від Республіканської партії та колишній президент Дональд Трамп стверджує, що він ніколи не був "другом Росії", а поглиблення співпраці між Росією та Китаєм він вважає "вкрай небезпечним". Такі заяви Трамп зробив в інтерв'ю американському журналісті Такеру Карлсону.

Кандидат від республіканців наполягає, що саме він заблокував будівництво газопроводу "Півнчіний потік-2", що проходив через Балтійське море до Німеччини. На його думку, це був найважливіший проєкт Росії, і його знищення підверджує, що жодних дружніх стосунків з РФ, про які говорять опоненти Трампа, у колишнього президента США не було.

"Як ви знаєте, я знищив "Півнчіний потік-2". Ніхто, крім мене, не міг цього зробити. Вони люблять говорити, що я друг Росії, що я працював на Росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі", — сказав Трамп.

Крім того, в інтерв'ю Дональд Трамп зізнався, що поглиблення співпраці між Росією та Китаєм викликає у нього тривогу.

"Зближення Росії та Китаю — дуже небезпечна річ. Байден об'єднав їх. Це ганьба… Мені доведеться роз'єднати їх. Гадаю, я зможу це зробити", — заявив кандидат у президенти.

Нагадаємо, 31 жовтня Трамп проїхався на сміттєвозі в образі працівника комунальних служб після того, як Байден нібито назвав його прихильників "сміттям". У цьому ж вбранні він виступив на передвиборчому мітингу у Вісконсині.

У той самий день ЗМІ також розповідали, кого з кандидатів у президенти США — Трампа чи Гарріс — найбільше підтримують зірки шоу-бізнесу.