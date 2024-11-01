Трамп назвал "больными" людей, которые считают его другом России

Политик отметил, что именно он уничтожил один из важнейших проектов РФ — "Северный поток — 2", и заявил, что на посту президента помешает сближению России с Китаем.

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Накануне выборов кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший президент Дональд Трамп утверждает, что он никогда не был "другом России", а углубление сотрудничества между Россией и Китаем он считает "крайне опасным". Такие заявления Трамп сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кандидат от республиканцев настаивает, что именно он заблокировал строительство газопровода "Северный поток — 2", который проходил через Балтийское море в Германию. По его мнению, это был важнейший проект России, и его уничтожение подтверждает, что никаких дружеских отношений с РФ, о которых говорят оппоненты Трампа, у бывшего президента США не было.

"Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток — 2". Никто, кроме меня, не мог этого сделать. Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я русский шпион. Эти люди больны", — сказал Трамп.

Кроме того, в интервью Дональд Трамп признался, что углубление сотрудничества между Россией и Китаем вызывают у него тревогу.

"Сближение России и Китая — очень опасная вещь. Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать", — заявил кандидат в президенты.

Напомним, 31 октября Трамп проехался на мусоровозе в образе работника коммунальных служб после того, как Байден якобы назвал его сторонников "мусором". В этом же наряде он выступил на предвыборном митинге в Висконсине.

В тот же день СМИ также рассказывали, кого из кандидатов в президенты США — Трампа или Харрис — больше всего поддерживают звезды шоу-бизнеса.