Трамп проехался на мусоровозе после того, как Байден якобы назвал его сторонников "мусором" (видео)

Дональд Трамп примерил на себя роль работника коммунальных служб и выступил в этом же образе на предвыборном митинге в Висконсине. Так он пытался отреагировать на комментарии действующего президента США, который оскорбил его избирателей.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп приехал на митинг в Грин-Бей, штат Висконсин, на необычном транспорте — мусоровозе с надписью Trump. Этот перформанс состоялся через несколько дней после того, как на выступлении в Madison Square Garden один из комиков назвал Пуэрто-Рико "кучей мусора". Когда Байден пытался ответить комику, то заявил, что "единственный плавающий мусор, который я там вижу — это его (Трампа — ред.) сторонники". Об этом пишет ABC.

Трамп раскритиковал президента Джо Байдена за реакцию на этот инцидент. Байден, уточняя свои слова, отметил, что его комментарии не были направлены против избирателей Трампа. Вице-президент Камала Харрис также заявила журналистам, что не поддерживает никакой критики людей из-за их политических предпочтений.

Сойдя с трапа самолета, Трамп сел в мусоровоз.

"Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо", — сказал Трамп, общаясь с журналистами.

Находясь в кабине мусоровоза политик, подчеркнул, что "250 миллионов людей — это не мусор".

"Я мог бы сказать, кто является настоящим мусором, но не буду этого делать", — добавил он.

Политик в жилете работника коммунальных служб выступил на предвыборном митинге.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Трамп также снова упомянул о вероятной коррупции в штате Пенсильвания. На вопрос о том, готов ли он признать результаты выборов при отсутствии доказательств мошенничества, Трамп повторил свои предыдущие заявления, намекая на фальсификации в Пенсильвании. Он заявил, что признает результаты, "если не будет найдено никаких доказательств обмана".

Напомним, 20 октября Дональд Трамп работал в McDonald's в штате Пенсильвания. Надев фартук, он сам приготовил несколько порций картофеля фри и обслужил клиентов сети. При этом политик самостоятельно оплачивал все заказы.