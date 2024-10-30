Байден назвал "мусором" избирателей Трампа: Харрис пришлось дистанцироваться от президента

Действующий президент США Джо Байден довольно неоднозначно высказался в отношении сторонников Дональда Трампа. Республиканцы уже заявили, что это именно Камала Харрис презирает половину страны.

Related video

Глава Белого дома Джо Байден, возможно, накануне президентских выборов назвал сторонников кандидата Дональда Трампа "мусором". Об этом пишет издание Axios.

Комментарий прозвучал во время разговора на платформе общественной организации Voto Latino, когда Байден хотел ответить комику Тони Хинчклиффу, который на митинге Трампа назвал остров Пуэрто-Рико "островом мусора".

"Единственный мусор, который я вижу — это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестная и не по-американски", — сказал Байден во время разговора.

Представители Республиканской партии вспомнили высказывание демократки Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она назвала сторонников Трампа "кучей ничтожеств".

Белый дом уже заявил, что Байден в своих комментариях имел в виду только комика.

"Единственный мусор, который я вижу, что плавает там — это мусор его сторонников", — говорится в стенограмме.

Соратник Трампа Джей Ди Вэнс назвал комментарии Байдена "отвратительными".

"Камала Харрис и ее босс Джо Байден нападают на половину страны. Этому нет оправдания. Я надеюсь, что американцы это отвергнут", — добавил он.

Поскольку политические последствия усиливались с каждой минутой, Байден опубликовал в соцсети Х пост, прокомментировав, что он имел в виду.

"Ранее сегодня я назвал ненавистническую риторику в адрес Пуэрто-Рико, выброшенную сторонником Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден, мусором — и это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать это. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все, что я хотел сказать", — говорится в заметке.

Axios пишет, что команда Камалы Харрис избегает вести предвыборную кампанию с Джо Байденом, поскольку тот, как отмечается, непопулярный и недисциплинированный.

Фото: Facebook / Joe Biden

По информации издания, комик Тони Хинчклифф заявил во время митинга Дональда Трампа, что "прямо посреди океана есть буквально плавучий остров мусора. Думаю, он называется Пуэрто-Рико".

Замечания комика прозвучали в тот же день, когда вице-президент Камала Харрис представила новую политическую платформу Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана Мария в 2017 году.

Старший советник предвыборной кампании Трампа Даниэль Альварес уже заявила, что эта шутка не отражает взгляды президента Трампа или предвыборной кампании.

Пуэрториканцы составляют важную часть латиноамериканского электората, особенно в критически важном для выборов штате Пенсильвания.

Сам Дональд Трамп уже отреагировал на высказывания Байдена. По его словам, ни Камала Харрис, ни действующий президент не могут управлять Америкой, если не любят американский народ.

Ранее издание Axios писало, что бывший президент Дональд Трамп неоднократно хвалил Гитлера. Об этом рассказал старейший глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Фокус писал о том, что Трамп может попытаться захватить власть, если выборы в США пройдут не так, как он хочет, и победу одержит Камала Харрис. Якобы он уже начал готовить почву для мятежа.