"Сделал несколько хороших вещей": Трамп неоднократно хвалил Гитлера, — NYT

Бывшему лидеру Белого дома, как говорится в материале, подчиненные также объясняли, почему правительственные чиновники принесли присягу на верность Конституции.

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Бывший президент Дональд Трамп неоднократно хвалил Гитлера, заявил в интервью New York Times Джон Келли, старейший глава аппарата Белого дома. Его цитирует издание Axios.

В серии аудиоинтервью с NYT Келли выразил обеспокоенность тем, что Трамп будет править как диктатор, если его изберут в следующем месяце, сказал, что, по его мнению, кандидат в президенты от Республиканской партии соответствует определению фашиста. Также Келли отметил, что 45-й президент совершенно не знает историю, а также не разбирается в американской Конституции.

Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг уже опроверг слова Келли, разослав вечером 22 октября электронное письмо, в котором говорилось, что Келли "полностью опозорился, выдумав эти истории".

Келли заявил, что Трамп как-то сказал ему: "Гитлер сделал несколько хороших вещей", и заявил, что может подтвердить предыдущие сообщения о том, что бывший президент не раз положительно отзывался о нацистском лидере.

"Бывший президент, безусловно, относится к крайне правым взглядам, он, безусловно, авторитарен, восхищается людьми, которые являются диктаторами , — он это говорил . Так что он, безусловно, подпадает под общее определение фашиста, это точно", — сказал Келли в интервью.

Ранее Келли утверждал, что в первые дни на посту главы администрации Трампа в 2017 году ему пришлось объяснять тогдашнему президенту, что правительственные чиновники принесли присягу на верность Конституции, и это важнее личной преданности.

Келли сказал, что для Трампа "было большим сюрпризом", что "те из нас, кто был бывшим генералом и, конечно же, все еще находится на действительной военной службе, — что наша приверженность и верность Конституции были безоговорочными, без всяких сомнений".

Бывший глава администрации также повторил свои комментарии CNN, поддержав предыдущие сообщения о том, что Трамп назвал американцев, погибших в Первой мировой войне, "болванами" и "неудачниками", и заявил, что бывший президент говорил это не раз.

В еще одном интервью Келли рассказал, что Трамп его как-то спросил: "Почему вы не можете быть такими, как немецкие генералы?"

Келли объяснил, что немецкие генералы трижды пытались убить Гитлера, на что Трамп ответил, что военные были лояльны Гитлеру и настаивал на этом.

Ранее предвыборный штаб Трампа отрицал, что кандидат от Республиканской партии когда-либо говорил подобное. Стивен Чунг даже заявил, что "президент Трамп всегда чтил службу и жертвы всех наших военнослужащих".

Напомним, Трамп назвал американских военных неудачниками в 2018 году. Тогда он отменил визит на американское мемориальное кладбище Эн-Марн под Парижем якобы из-за дождя. Но он не считал важным отдать дань уважения американцам, погибшим на войне, — об этом сообщили четверо человек, которые лично присутствовали при разговоре президента в тот день.

Во время разговора с высокопоставленными чиновниками утром того дня, когда должен был состояться визит на кладбище, Трамп сказал: "Зачем мне ехать на это кладбище? Там лежат неудачники". В ходе другого разговора в той же поездке Трамп назвал более 1800 морских пехотинцев, погибших в бою при Белло-Вуд, "болванами" — потому что их убили.

Битва при Белло-Вуд является важной вехой в американской истории. Именно там весной 1918 года Америка и ее союзники остановили наступление немцев на Париж. Но в ходе своей поездки во Францию Трамп спросил своих помощников: "А кто в той войне были "нашими"?" Он также сказал, что не понимает, почему Соединенные Штаты вмешались в ту войну на стороне союзников.

Ранее Фокус писал о том, что Трамп может попытаться захватить власть, если выборы в США пройдут не так, как он хочет и победу одержит Камала Харрис. Якобы он уже начал подготавливать почву для мятежа.