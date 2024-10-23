"Зробив кілька хороших речей": Трамп неодноразово хвалив Гітлера, — NYT

Колишньому лідеру Білого дому, як ідеться в матеріалі, підлеглі також пояснювали, чому урядовці склали присягу на вірність Конституції.

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Колишній президент Дональд Трамп неодноразово хвалив Гітлера, заявив в інтерв'ю New York Times Джон Келлі, найстаріший глава апарату Білого дому. Його цитує видання Axios.

У серії аудіоінтерв'ю з NYT Келлі висловив стурбованість тим, що Трамп правитиме як диктатор, якщо його оберуть наступного місяця. Також, на його думку, кандидат у президенти від Республіканської партії відповідає визначенню фашиста. Також Келлі зазначив, що 45-й президент абсолютно не знає історію, а також не розбирається в американській Конституції.

Представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг уже спростував слова Келлі, розіславши ввечері 22 жовтня електронного листа, в якому йшлося про те, що Келлі "повністю зганьбився, вигадавши ці історії".

Келлі заявив, що Трамп якось сказав йому: "Гітлер зробив кілька хороших речей", і заявив, що може підтвердити попередні повідомлення про те, що колишній президент не раз позитивно відгукувався про нацистського лідера.

"Колишній президент, безумовно, належить до вкрай правих поглядів, він, безумовно, авторитарний, захоплюється людьми, які є диктаторами, — він це говорив. Так що він, безумовно, підпадає під загальне визначення фашиста, це точно", — сказав Келлі в інтерв'ю.

Раніше Келлі стверджував, що в перші дні на посаді глави адміністрації Трампа 2017 року йому довелося пояснювати тодішньому президенту, що урядовці склали присягу на вірність Конституції, і це важливіше за особисту відданість.

Келлі сказав, що для Трампа "було великим сюрпризом", що "ті з нас, хто був колишнім генералом і, звісно ж, усе ще перебуває на дійсній військовій службі, — що наша відданість і вірність Конституції були беззастережними, без жодних сумнівів".

Колишній глава адміністрації також повторив свої коментарі CNN, підтримавши попередні повідомлення про те, що Трамп назвав американців, загиблих у Першій світовій війні, "бовдурами" і "невдахами", і заявив, що колишній президент говорив це не раз.

У ще одному інтерв'ю Келлі розповів, що Трамп його якось запитав: "Чому ви не можете бути такими, як німецькі генерали?"

Келлі пояснив, що німецькі генерали тричі намагалися вбити Гітлера, на що Трамп відповів, що військові були лояльні Гітлеру і наполягав на цьому.

Раніше передвиборчий штаб Трампа заперечував, що кандидат від Республіканської партії коли-небудь говорив подібне. Стівен Чунг навіть заявив, що "президент Трамп завжди шанував службу і жертви всіх наших військовослужбовців".

Нагадаємо, Трамп назвав американських військових невдахами у 2018 році. Тоді він скасував візит на американське меморіальне кладовище Ен-Марн під Парижем нібито через дощ. Але він не вважав важливим віддати данину поваги американцям, які загинули на війні, — про це повідомили четверо осіб, які особисто були присутні під час розмови президента того дня.

Під час розмови з високопоставленими чиновниками вранці того дня, коли мав відбутися візит на кладовище, Трамп сказав: "Навіщо мені їхати на це кладовище? Там лежать невдахи". Під час іншої розмови в тій самій поїздці Трамп назвав понад 1800 морських піхотинців, загиблих у бою під Белло-Вуд, "бовдурами" — тому що їх убили.

Битва за Белло-Вуд є важливою віхою в американській історії. Саме там навесні 1918 року Америка та її союзники зупинили наступ німців на Париж. Але під час своєї поїздки до Франції Трамп запитав своїх помічників: "А хто в тій війні були "нашими"?" Він також сказав, що не розуміє, чому Сполучені Штати втрутилися в ту війну на боці союзників.

Раніше Фокус писав про те, що Трамп може спробувати захопити владу, якщо вибори в США пройдуть не так, як він хоче, і перемогу здобуде Камала Гарріс. Нібито він уже почав готувати ґрунт для заколоту.