Трамп проїхався на сміттєвозі після того, як Байден нібито назвав його прихильників "сміттям" (відео)

Дональд Трамп приміряв на себе роль працівника комунальних служб і виступив в цьому ж образі на передвиборчому мітингу у Вісконсині. Так він намагався відреагувати на коментарі чинного президента США, який образив його виборців.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп приїхав на мітинг у Грін-Бей, штат Вісконсин, на незвичайному транспорті — сміттєвозі з написом Trump. Цей перформанс відбувся за декілька днів після того, як на виступі в Madison Square Garden один із коміків назвав Пуерто-Рико "купою сміття". Коли Байден намагався відповісти коміку, то заявив, що "єдине плаваюче сміття, яке я там бачу — це його (Трампа — ред.) прихильники". Про це пише ABC.

Трамп розкритикував президента Джо Байдена за реакцію на цей інцидент. Байден, уточнюючи свої слова, зазначив, що його коментарі не були спрямовані проти виборців Трампа. Віцепрезидентка Камала Гарріс також заявила журналістам, що не підтримує жодної критики людей через їхні політичні вподобання.

Зійшовши з трапа літака, Трамп сів у сміттєвоз.

"Як вам мій сміттєвоз? Ця вантажівка на честь Камали і Джо", — сказав Трамп, спілкуючись із журналістами.

Перебуваючи в кабіні сміттєвоза політик, наголосив, що "250 мільйонів людей — це не сміття".

"Я міг би сказати, хто є справжнім сміттям, але не буду цього робити", — додав він.

Політик у жилеті працівника комунальних служб виступив на передвиборчому мітингу.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Трамп також знову згадав про ймовірну корупцію у штаті Пенсільванія. На запитання про те, чи готовий він визнати результати виборів за відсутності доказів шахрайства, Трамп повторив свої попередні заяви, натякаючи на фальсифікації в Пенсильванії. Він заявив, що визнає результати, "якщо не буде знайдено жодних доказів обману".

Нагадаємо, 20 жовтня Дональд Трамп працював у McDonald's у штаті Пенсільванія. Одягнувши фартух, він сам приготував кілька порцій картоплі фрі та обслужив клієнтів мережі. При цьому політик самостійно оплачував усі замовлення.