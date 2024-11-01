Космічні технології у війні проти РФ: як вони впливають на перебіг бойових дій в Україні

Йдеться про супутники спостереження, навігаційні системи, а також технології встановлення перешкод, які заважають роботі супутникових систем противника.

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Війна в Україні наочно продемонструвала, як космічні технології можуть змінювати правила ведення бойових дій. Супутникові системи стали ключовими в забезпеченні зв'язку, розвідки та координації операцій. Наприклад, Сили оборони, спираючись на комерційні супутникові сервіси, як-от Starlink, змогли підтримувати зв'язок навіть у разі руйнування наземної інфраструктури та ефективно координувати дії. Однак використання космосу у війні проти РФ не обмежилося лише засобами зв'язку. Про те, як ці технології впливають на перебіг збройного конфлікту в Україні, йдеться в матеріалі Defence24 від 31 жовтня.

Комерційні супутники та стратегічна підтримка

Авторка огляду Олександра Радомська пише, що одним із найважливіших елементів цієї стратегії стала система Starlink від компанії SpaceX, що забезпечила стабільний зв'язок українським підрозділам. Система дала змогу отримувати оперативні дані про пересування противника. Наприклад, під час облоги Маріуполя супутники Starlink забезпечували зв'язок захисникам "Азовсталі", що відігравало важливу роль у переданні інформації та підтримці бойового духу.

Україна також покладається на супутникові знімки, що надаються такими компаніями, як Maxar Technologies і Planet Labs. Знімки високої роздільної здатності допомагали виявляти концентрації російських військ, артилерійські позиції та документувати наслідки ударів.

Використання системи GPS-NAVSTAR стало ключовим для точного наведення артилерії та координації пересування військ. Це допомогло поліпшити ефективність таких систем, як ракетні комплекси HIMARS, які зіграли важливу роль у контрнаступах ЗСУ.

Космічні технології Росії

Російська Федерація також має значні можливості в галузі космічних технологій, включно із супутниковою системою ГЛОНАСС, яка використовується для наведення високоточної зброї. Супутники "Персона" і "Барс-М" забезпечують російським військам дані для точного планування операцій і ударів по ключових цілях, таких як склади зброї та інфраструктурні об'єкти.

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Крім того, Росія продемонструвала здібності до кібератак на космічні системи, що підтверджується атакою на супутник Viasat на початку конфлікту. Ця атака тимчасово порушила український зв'язок і створила складнощі на лінії бойового зіткнення.

Розвиток протисупутникових технологій також став важливим елементом стратегічної підготовки армії РФ. Випробування таких систем 2021 року засвідчили, що Москва може знищувати супутники, що підвищує ризики ескалації конфлікту в космосі та загрожує міжнародній космічній інфраструктурі.

Майбутнє військових конфліктів і роль космічних технологій

У майбутньому використання космічних технологій, вважає Радомска, стане ще більш поширеним і стратегічно важливим. Супутникові системи підтримуватимуть розвідку, наведення і координацію в реальному часі, забезпечуючи точність і швидкість операцій. Однак всебільше значення цих систем робить їх уразливими для атак і вимагає посиленого кіберзахисту.

Кібератаки на супутники, як показав приклад із Viasat, можуть стати серйозним інструментом для порушення військових операцій противника. Це підтверджує необхідність розвитку технологій для захисту космічної інфраструктури, щоб зберегти інформаційну та операційну перевагу.

Отже, сучасні конфлікти демонструють важливість синергії між повітряними та космічними операціями. Взаємодія між цими двома елементами дає змогу більш ефективно використовувати розвіддані, координувати удари й адаптуватися до мінливих умов на полі бою.

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Нагадаємо, 25 вересня Сили оборони збили російський ударний дрон Shahed-136, оснащений терміналом супутникового зв'язку Starlink від SpaceX. У зв'язку з цим Фокус розбирався, які переваги дає таке обладнання росіянам і чим його можна подолати.