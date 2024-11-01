Космические технологии в войне против РФ: как они влияют на ход боевых действий в Украине

Речь идет о спутниках наблюдения, навигационных системах, а также технологиях постановки помех, которые препятствуют работе спутниковых систем противника.

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Война в Украине наглядно продемонстрировала, как космические технологии могут менять правила ведения боевых действий. Спутниковые системы стали ключевыми в обеспечении связи, разведки и координации операций. Например, Силы обороны, опираясь на коммерческие спутниковые сервисы, такие как Starlink, смогли поддерживать связь даже при разрушении наземной инфраструктуры и эффективно координировать действия. Однако использование космоса в войне против РФ не ограничилось лишь средствами связи. О том, как данные технологии влияют на ход вооруженного конфликта в Украине, говорится в материале Defence24 от 31 октября.

Коммерческие спутники и стратегическая поддержка

Автор обзора Александра Радомска пишет, что одним из важнейших элементов этой стратегии стала система Starlink от компании SpaceX, обеспечившая стабильную связь украинским подразделениям. Система позволила получать оперативные данные о передвижениях противника. Например, во время осады Мариуполя спутники Starlink обеспечивали связь защитникам "Азовстали", что играло важную роль в передаче информации и поддержании боевого духа.

Украина также полагается на спутниковые снимки, предоставляемые такими компаниями, как Maxar Technologies и Planet Labs. Снимки высокого разрешения помогали обнаруживать концентрации российских войск, выявлять артиллерийские позиции и документировать последствия ударов.

Использование системы GPS-NAVSTAR стало ключевым для точного наведения артиллерии и координации передвижения войск. Это помогло улучшить эффективность таких систем, как ракетные комплексы HIMARS, которые сыграли важную роль в контрнаступлениях ВСУ.

Космические технологии России

Российская Федерация также обладает значительными возможностями в области космических технологий, включая спутниковую систему ГЛОНАСС, которая используется для наведения высокоточного оружия. Спутники "Персона" и "Барс-М" обеспечивают российским войскам данные для точного планирования операций и ударов по ключевым целям, таким как склады оружия и инфраструктурные объекты.

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Кроме того, Россия продемонстрировала способности к кибератакам на космические системы, что подтверждается атакой на спутник Viasat в начале конфликта. Эта атака временно нарушила украинскую связь и создала сложности на линии боевого столкновения.

Развитие противоспутниковых технологий также стало важным элементом стратегической подготовки армии РФ. Испытания таких систем в 2021 году показали, что Москва может уничтожать спутники, что повышает риски эскалации конфликта в космосе и угрожает международной космической инфраструктуре.

Будущее военных конфликтов и роль космических технологий

В будущем использование космических технологий, считает Радомска, станет еще более распространенным и стратегически важным. Спутниковые системы будут поддерживать разведку, наведение и координацию в реальном времени, обеспечивая точность и быстроту операций. Однако растущее значение этих систем делает их уязвимыми для атак и требует усиленной киберзащиты.

Кибератаки на спутники, как показал пример с Viasat, могут стать серьезным инструментом для нарушения военных операций противника. Это подчеркивает необходимость развития технологий для защиты космической инфраструктуры, чтобы сохранить информационное и операционное преимущество.

Таким образом современные конфликты демонстрируют важность синергии между воздушными и космическими операциями. Взаимодействие между этими двумя элементами позволяет более эффективно использовать разведданные, координировать удары и адаптироваться к быстро меняющимся условиям на поле боя.

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Напомним, 25 сентября Силы обороны сбили российский ударный дрон Shahed-136, оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink от SpaceX. В этой связи Фокус разбирался, какие преимущества дает такое оборудование россиянам и чем его можно преодолеть.