Прорив однієї зі сторін малоймовірний: у РФ немає ресурсів розвинути перевагу, — Bloomberg

За словами журналістів, союзники по НАТО нерішучі в наданні додаткової підтримки Україні та побоюються ескалації з РФ. Також не бачать інтересу до переговорів з боку Кремля.

Related video

Підсумки виборів у США наступного тижня можуть означати, що Києву, можливо, доведеться погодитися на мирний договір на непривабливих умовах або ж зіткнутися з перспективою продовження боїв проти Росії без додаткової допомоги. Про це пише Bloomberg із посиланням на два джерела, близькі до Офісу президента Володимира Зеленського.

Одне з цитованих джерел, яке погодилося говорити на умовах анонімності, зазначило, що серед офіційних осіб зростає зневіра.

Важливо

США втратять весь військовий авторитет, якщо втратять Україну через три роки, — Guardian

Автори публікації посилаються на вересневе опитування Центру Разумкова, згідно з яким дві третини українців вважають, що настав час починати переговори з РФ. Це на 14% більше, ніж минулого року.

Джерело: Bloomberg Intelligence | Російські війська захопили більше української території з початку серпня, ніж за попередні сім місяців 2024 року

Союзники по НАТО нерішучі в тому, що стосується надання додаткової підтримки Україні та побоюються ескалації з РФ, згідно з двома західними офіційними особами, обізнаними із ситуацією. Союзники також не бачать ознак того, що Росія зацікавлена в переговорах щодо завершення війни, посилається видання на заяви анонімних джерел.

Зараз Україні в політичному сенсі доводиться зберігати свою присутність у Курській області, що означає, що туди направлять ще більше військ, навіть попри те, що нестача особового складу вважається головною проблемою, зазначив польський аналітик у сфері оборони Конрад Музика.

"У вас можуть бути добре розвинені й захищені оборонні лінії, але якщо немає військ для їхнього захисту, тоді користі від цього не буде", — зазначив він.

"Російські територіальні завоювання минулих трьох місяців — ймовірний підсумок кількісної переваги та домінування в плані артилерії", завдяки більшій доступності боєприпасів, ніж в українських сил, зазначив Алекс Кокчаров, геоекономічний аналітик з питань Росії та Східної Європи.

Водночас, за словами Бена Беррі, старшого дослідника наземної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, у Росії зараз немає стратегічних ресурсів, щоб розвинути тактичні переваги на полі бою і досягти рішучого прориву у війні.

"Імовірність того, що одна зі сторін досягне прориву, дуже низька", — зазначив він.

Росія може встановити повний контроль над східною Україною до наступного літа, за поточних темпів просування, вважає Сергій Марков, політичний консультант, близький до Кремля. Дехто в Москві сподівається, що Путін буде готовий до переговорів щойно російські війська вийдуть на адміністративні кордони Донецької області.

Але колишній чиновник із Міноборони РФ Євген Бужинський зазначає, що поки що українська оборона не руйнується.

"Немає масової здачі в полон і хаотичних відступів. Українці продовжують битися", — наводять його цитату журналісти.

Нагадаємо, що в Польщі відповіли на заяву Зеленського про відмову передавати винищувачі МіГ-29.

Також повідомлялося, що Польща почала будувати лінію укріплень на кордоні з РФ.