Нам Росія теж загрожує: у Польщі відповіли на заяву Зеленського про відмову передавати МіГ-29

Польща, як зазначив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, є прифронтовою країною. Тому поки що передача Україні радянських винищувачів МіГ-29 не є можливою.

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Варшава докладає всіляких зусиль для допомоги Україні у війні з Росією. Польща, як підкреслив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, зробила для Києва більше, ніж будь-яка інша країна, пише PolsatNews.

Сікорський зазначив, що Польща, яка є, за його словами, прифронтовою країною, намагається допомогти Україні.

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"Росія теж загрожує нам, і не все можливо", — переконаний глава зовнішньополітичного відомства.

Водночас польський міністр вказав на те, що з початку повномасштабного вторгнення країна передала Україні вже майже 300 танків, багато важкої техніки, зокрема й літаки.

У коментарі "Укрінформу" речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що армія Польщі вже має 48 літаків F-16 і замовила ще 32 літаки F-35. Наявного парку винищувачів F-16, за його словами, недостатньо для повного контролю над небом.

При цьому представник дипломатичного відомства зазначив, що влада країни усвідомлює, що Україна, відбиваючи напад Росії, захищає і Польщу.

"Польща, певною мірою, також перебуває під загрозою. І якщо щось летить у напрямку Польщі, то мають бути засоби, які збиватимуть це", — заявив речник МЗС, додавши, що як тільки з'явиться можливість замінити МіГ іншими літаками, радянські винищувачі передадуть Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 31 жовтня, що Польща, всупереч попереднім домовленостям з Північноатлантичним Альянсом, вирішила поки що не передавати Києву винищувачі МіГ-29.

У липні стало відомо, що президент Польщі Дональд Туск збирався віддати Україні близько 15 літаків, якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки на заміну.

Наприкінці серпня віцепрем'єрміністр і глава Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначав, що Варшава готова дати Києву свої літаки, коли отримає замовлені в США винищувачі F-35. Міністр зазначав, що Варшава ухвалює рішення через призму своєї безпеки, підкресливши, що Польща дала Україні все, що могла.